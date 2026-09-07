Yunanistan'da yangın felaketi! Alevler ilerledi, insanlar tahliye edildi
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine ilerledi. Alevlerin tehdit ettiği Triada yerleşim yeri tahliye edilirken, yangına 92 itfaiyeci, 32 araç, 10 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.
Yunan basınında çıkan haberlere göre, Eğriboz Adası'nda saat 14.30 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
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ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR
Yangına 92 itfaiyeci, 4 yaya ekibi ve 32 araçla müdahale edildi, söndürme çalışmalarına 10 uçak ve 4 helikopter katıldı. Dirfion-Messapia Belediyesi de su tankerleri ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) da bölgeye iş makineleri gönderilmesi amacıyla harekete geçirildi.
ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE İLERDİ, TAHLİYELER BAŞLADI
Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle Triada yaşayanlar tahliye edildi. Eğriboz bugün yangın açısından "çok yüksek risk" anlamına gelen 4'üncü kategoride bulunuyordu ve bölgede "Kırmızı Alarm" durumu uygulandı.