Yunanistan'da helikopter faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan’ın Şifnoz Adası’nda özel bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan’ın Şifnoz Adası’nda özel bir helikopter düştü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, özel helikopter Şifnoz Adası’nın Tholos bölgesinde, helikopter pistinin yakınındaki bir alana düştü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada biri pilot, ikisi yolcu olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Helikopterin düşmesinin ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürmek için çalışma başlattı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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