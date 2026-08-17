Yunanistan'da helikopter faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan’ın Şifnoz Adası’nda özel bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Yunanistan’ın Şifnoz Adası’nda özel bir helikopter düştü.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, özel helikopter Şifnoz Adası’nın Tholos bölgesinde, helikopter pistinin yakınındaki bir alana düştü.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada biri pilot, ikisi yolcu olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Helikopterin düşmesinin ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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