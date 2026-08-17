Netanyahu ve Kushner görüştü! Gazze için kritik kararlar peş peşe geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile görüştü. Görüşmede Gazze'nin silahsızlandırılması ve bölgedeki insani ihtiyaçlara yönelik iki çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu turu kapsamında İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ile Beyaz Saray ve Barış Kurulu yetkililerinin gerçekleştirdiği görüşmeyi “derin ve yapıcı” olarak nitelendirdi. Açıklamaya göre görüşmede, iki çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

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İLK GÜNDEM 'SİLAHSIZLANDIRMA'

Görüşmede oluşturulması kararlaştırılan çalışma gruplarından birinin Gazze'nin silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi konularına odaklanacağı belirtildi.

Bu sürecin hızlı şekilde yürütülmesi ve Gazze'de yeniden imar çalışmalarına başlanmadan önce tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

İkinci çalışma grubunun ise Gazze'de yaşayanların ihtiyaç duyduğu kanalizasyon, temiz su ve diğer halk sağlığı konularına odaklanacağı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, çalışma gruplarında kimlerin yer alacağı ve çalışmaların ne zaman tamamlanacağı konusunda ise ayrıntı vermedi.

GÖRÜŞMEYE YALNIZ GELMEDİ

Kushner'in görüşmeye yalnız gelmediği, Trump tarafından Barış Kurulu'nda yüksek temsilci olarak görevlendirilen eski Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in de görüşmede yer aldığı belirtildi.

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KUSHNER MISIR'DA HAMAS İLE DE GÖRÜŞTÜ

Kushner ve beraberindeki yetkililer, İsrail ziyaretinden önce Mısır'ın El Alameyn kentinde Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmüştü.

Heyet daha sonra Kahire'de Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya liderliğindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi ve üst düzey bir Türk yetkilinin de yer aldığı aktarıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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