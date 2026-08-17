Ümit Besen, kızının nikahına katılamadı! Yokluğu dikkat çekti, nedeni belli oldu

Ünlü sanatçı Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen, Edirneli avukat Yüksel Görkem Erbek ile dünyaevine girdi. Edirne’de düzenlenen nikahta Ümit Besen’in yokluğu ise dikkatlerden kaçmadı.

Ümit Besen’in hâkim olarak görev yapan kızı Ezgi Besen ile avukat Yüksel Görkem Erbek, Edirne Sarayiçi’nde bulunan Ağa Köşkü’nde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahına aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.

Ümit Besen’in kızı evlendi! Ünlü şarkıcının yokluğu dikkat çekti, nedeni belli oldu

BABASI NİKAHINA YETİŞEMEDİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul’daki yakınları için teknede düğün eğlencesi düzenleyen çift, bu kez Edirne’de nikâh masasına oturdu. Ancak törende Ümit Besen’in yokluğu dikkat çekti. Bodrum’da konser programı bulunan sanatçının uçağa yetişemediği için kızının nikahına katılamadığı öğrenildi.

Ümit Besen, geçtiğimiz hafta İstanbul’daki düğün eğlencesinde kızının yanında yer almıştı. Sanatçının Edirne’deki törene katılamaması ise aile için talihsiz bir durum oldu.

Ümit Besen’in kızı evlendi! Ünlü şarkıcının yokluğu dikkat çekti, nedeni belli oldu

Ünlü şarkıcı Ümit Besen’in Ezgi ve Melis adında iki kızı bulunuyor. Besen’in diğer kızı Melis Besen Doğruer ise babasıyla yaptığı düetlerle müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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