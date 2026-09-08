İsmail Kartal için kazan kaynıyor: Koltuğu 3 maça bağlı!

İsmail Kartal ya Roma’yı yakacak ya da kendisi yanacak. Kaybedilen puanlar, oyun kalitesindeki düşüşle hedef tahtasına konan İsmail Hoca millî araya kadar rotayı düzeltmezse gemiye erken veda edebilir…

Süper Lig’in ilk dört haftasında 6 puan kaybeden Fenerbahçe, Roma ile Şampiyonlar Ligi arenasına çıkmaya hazırlanırken, kazan İsmail Kartal için kaynıyor. Sarı lacivertlilerin millî araya kadar oynayacağı üç maç tecrübeli teknik adamın geleceğini belirleyecek. 18 yıl sonra alınan Şampiyonlar Ligi vizesine rağmen, Süper Lig performansıyla kendini hedef tahtasında bulan Kartal, yönetim içinde de tartışılan isim konumuna düştü. Roma, Gaziantep ve Eyüp maçlarında alınacak sonuçlar ya hocanın koltuğunu sağlamlaştıracak ya da bir bayrak değişimine sebep olacak. Başkan Aziz Yıldırım’ın Kartal’ın performansından memnun olmadığı ancak kurmaylarının etkisiyle şimdilik beklemede kaldığı öne sürülüyor.

İsmail Kartal

SAVAŞ KAÇINILMAZ

Durumun farkında olan İsmail Kartal ise hem takımı ayağa kaldırmak hem de kendi pozisyonunu korumak adına dizginleri sıkmış durumda. Derbi mağlubiyetinin ardından takıma sert bir konuşma gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, Roma sınavı öncesi de “Sahada her şeyini veren oyuncular istiyorum.” uyarısında bulundu. Oyuncularının yeteneklerinden emin, fiziksel performanslarından memnun olan İsmail Hoca, takımın problemini motivasyon eksikliği olarak tespit ederken, “Aklınızı ve yüreğinizi sahaya verin. Gerisi kendiliğinden gelecek. Sizden tek isteğim, Roma maçı bittiğinde soyunma odasına forma için savaşmış oyuncular olarak girmeniz” sözleriyle oyuncularına güven aşıladı.

İsmail Kartal

ORTASI DERT KÜPÜ

Fred’in ayrılığı sonrası takviye edilmeyen orta saha Asensio’nun sakatlığı, Guendouzi’nin cezası sebebiyle iyice eksildi. Roma maçında Kante’nin yanında İsmail Yüksek’i kullanacak İsmail Kartal, üçüncü isim konusunda henüz karar verebilmiş değil. Kartal, Greenwood’u on numaraya çekip kanatları Oğuz ve Kerem’e teslim etmeyi düşünüyor. Diğer seçenek ise Bartuğ ile orta sahayı üçleyip savunma direncini artırmak.

Mert Müldür

MERT’E FORMA ŞANSI

Fenerbahçe’nin klasik savunma bloğu Roma maçında değişebilir. Eleştirilere rağmen Semedo, Skriniar, Ake, Brown dörtlüsünden memnun olan İsmail Kartal, Semedo-Mert Müldür değişikliği yapabilir. İsmail Hoca’nın antrenmanlarda yakından ilgilendiği milli oyuncunun fiziksel olarak Semedo’dan daha iyi olduğu belirtiliyor.

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