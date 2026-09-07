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Antalya'da yangın büyüyor! Yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havanın kararmasıyla hava desteği sona ererken, alevlerin tehdit ettiği bazı yerleşim alanları tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale gece saatlerinde de devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında hava desteğinin sona ermesi, ekiplerin mücadelesini güçleştirdi.

YÜZLERCE PERSONELLE MÜDAHALE

Karaöz Mahallesi'nde başlayan yangına ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personelle müdahale edildi. Saatler süren çalışmalarda yangının enerjisiyle çevreye savrulan yanıcı maddelerin neden olduğu spot yangınlar, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

Havanın kararmasının ardından hava araçlarının müdahalesi sona ererken, yangın karadan ekiplerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Mücadele 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 610 teknik personel ve yangın işçisiyle sürdürülüyor.

Antalyada yangın büyüyor! Yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı
Başlık ResmiAntalyada yangın büyüyor! Yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı

ALEVLER 70 KİLOMETRE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Antalya merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Aksu'da çıkan yangının oluşturduğu alev ve yoğun duman, yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Manavgat'tan da görüldü.

Gün içerisinde gökyüzünü kaplayan siyah duman bulutu, havanın kararmasıyla birlikte yerini yer yer kızıl alevlere bıraktı. Yangın, Antalya'nın farklı ilçelerinden de görüntülendi.

Antalyada yangın büyüyor! Yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı
Başlık ResmiAntalyada yangın büyüyor! Yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILDI

Karaöz Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçrayan yangının bu bölgede ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Alevlerin tehdit ettiği bazı yerleşim alanları tedbir amacıyla boşaltıldı. Jandarma ve polis ekipleri ise tehlike bulunan bölgelere giriş ve çıkışları kapattı.

ZAMANLA YARIŞ

Şiddetli poyraz nedeniyle alevlerin yayılım hızı ekipleri adeta zamanla yarıştırıyor. Yangının tehdit ettiği beton fabrikası yakınında bir anda alevler yükseldi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan söndürme çalışmasını sürdürürken bir yandan da fabrika ve diğer yerleşim alanlarının etrafını çembere aldı. Zaman zaman alevlerin yanaştığı fabrikada, vinçler de su tutarak yangının fabrikaya sıçramasını önlemeye çalıştı.

Antalyada yangın büyüyor! Yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı
Başlık ResmiAntalyada yangın büyüyor! Yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı

"CİĞERLERİMİZ YANIYOR"

Yangın söndürme çalışmalarını vatandaşlar da endişeli gözlerle izlediler. Aksu Macun Mahallesi'nde yaşayan Ali Görderen, "İnşallah kesilir. Ciğerlerimiz yanıyor. Zaten burası kaldı. Bizim oralar bitti yani. Karaöz'den başladı. Gündüz görmüştüm, şimdi buraya geldi" dedi.

ALEVLER KEPEZ'E KADAR ULAŞTI

Aksu Belediye Başkanı İsa Yaldırım, yangının zaman zaman kontrolden çıktığını ve alevlerin Antalya'nın Kepez ilçesine kadar ulaştığını belirtti.

Yaldırım, "Kepez Kızıllı bölgesine kadar uzandı, hava karardığı için havadan müdahale yok, Yeşilkaraman ve Karaöz'de tedbir amaçlı boşaltılan evler var" dedi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan yürüttüğü yoğun müdahale gece boyunca devam ediyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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