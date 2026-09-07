Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan OVP mesajı: Hedeflere kararlılıkla ulaşacağız

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Cevdet Yılmaz'dan OVP mesajı: Hedeflere kararlılıkla ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, üretim, ihracat ve rekabet gücünün artırılacağını belirterek, OVP hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) temel hedefleri ve önceliklerine ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OVP'nin hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a OVP'ye yönelik siyasi sahiplenmesi ve desteği nedeniyle teşekkür etti.

Yılmaz, paylaşımında, "Dün sunumunu gerçekleştirdiğimiz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızın temel hedeflerini ve önceliklerini Kabine toplantımızın ardından kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü siyasi sahiplenmeleri ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
OVP
EKONOMİ

OVP'de dikkat çeken detay! Mesai düzenlerinde değişiklik

ÜRETİM VE İHRACAT VURGUSU

Yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarının önceliklerine de değinen Yılmaz, üretim ve ihracatın artırılacağını belirtti.

Yılmaz, yüksek teknoloji ve katma değeri önceleyen politikaların hayata geçirileceğini ifade ederek, ekonominin dayanıklılığının güçlendirilmesinin de hedefler arasında olduğunu kaydetti.

"KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çeken Yılmaz, OVP hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üretimi, ihracatı ve rekabet gücümüzü artıran, yüksek teknoloji ve katma değeri önceleyen, ekonomimizin dayanıklılığını güçlendiren politikalarımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

Yılmaz ayrıca kurumların eşgüdümü ve milletin desteğiyle OVP hedeflerine ulaşarak Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
Emekliler için dikkat çeken 2027 mesajı
‎
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
Trump'ın son hamlesi ABD'yi karıştırdı!
TANJU ÖZCAN BAYILDI
TANJU ÖZCAN BAYILDI
Hakim karşısında çarpıcı sözler: İnsafınıza bırakıyorum
ALTINA HÜCUM ETTİLER
ALTINA HÜCUM ETTİLER
Hükümet 'almayın' dedi, halk dinlemedi
CANLI YAYINDA DEHŞET
CANLI YAYINDA DEHŞET
Lübnanlı muhabir İsrail saldırısının hedefi oldu
İŞTE PLANLANAN STAT
İŞTE PLANLANAN STAT
Beşiktaş'ın Hapoel maçı İstanbul'dan alındı
AVRUPA’YA GÖÇ RESTİ!
AVRUPA’YA GÖÇ RESTİ!
'Sınırları koruyun' diye uyardı: Çöker...
FAVORİ BELLİ OLDU
FAVORİ BELLİ OLDU
Derbi sonrası şampiyonluk oranları değişti
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Düzce'de can pazarı! 4 ölü, 9 yaralı var
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
Beşikçioğlu'nun yardımcısı da 'pozitif' çıktı
HER KIŞ AYNI ÇİLE YAŞANIYORDU
HER KIŞ AYNI ÇİLE YAŞANIYORDU
Saatler süren tehlikeli yolculuk tarih oluyor!
"MÜKEMMEL BİR OYUNCU"
F.Bahçe'nin eski yıldızından Batrakov'a övgü
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
Moskova-Berlin cephesi kızışıyor!
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Sacha Boey transferinde sürpriz gelişme
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
Biri kontrol altında, diğerinde çalışmalar sürüyor
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
Eski yıldız dev derbiyi yorumladı
O ANLAR KAMERADA!
O ANLAR KAMERADA!
3 yaşındaki Elif böyle hayattan koparıldı
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
3 çocuklu aileye faizsiz ev ve yarı fiyatına fatura
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Antalya'da yangın büyüyor! Yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı
Antalya'da yangın büyüyor! Yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı
Kaydet
Bursaspor, Manisa'da 3 puanı aldı
Bursaspor, Manisa'da 3 puanı aldı
Kaydet
ABD'de 'yeni' kriz! Mexico gitti, America geldi
Trump'ın son hamlesi ABD'yi karıştırdı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.