Cevdet Yılmaz'dan OVP mesajı: Hedeflere kararlılıkla ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, üretim, ihracat ve rekabet gücünün artırılacağını belirterek, OVP hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) temel hedefleri ve önceliklerine ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OVP'nin hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a OVP'ye yönelik siyasi sahiplenmesi ve desteği nedeniyle teşekkür etti.

Yılmaz, paylaşımında, "Dün sunumunu gerçekleştirdiğimiz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızın temel hedeflerini ve önceliklerini Kabine toplantımızın ardından kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü siyasi sahiplenmeleri ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜRETİM VE İHRACAT VURGUSU

Yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarının önceliklerine de değinen Yılmaz, üretim ve ihracatın artırılacağını belirtti.

Yılmaz, yüksek teknoloji ve katma değeri önceleyen politikaların hayata geçirileceğini ifade ederek, ekonominin dayanıklılığının güçlendirilmesinin de hedefler arasında olduğunu kaydetti.

"KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çeken Yılmaz, OVP hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üretimi, ihracatı ve rekabet gücümüzü artıran, yüksek teknoloji ve katma değeri önceleyen, ekonomimizin dayanıklılığını güçlendiren politikalarımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

Yılmaz ayrıca kurumların eşgüdümü ve milletin desteğiyle OVP hedeflerine ulaşarak Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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