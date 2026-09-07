Bursaspor, Manisa'da 3 puanı aldı
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 yenen Bursaspor, puanını 15'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Hüseyin'in sol çaprazdan çalımla ceza sahasına girip sol ayağıyla yerden ortaladığı topu kale sahasında kaleci Vedat çıkardı.
20. dakikada Zeki’nin geri pasında topu kontrol eden kaleci Kerem, çalım atmaya çalışırken Sylla araya girerek topu kaptı ve boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 1-0
27. dakikada sağ kanatta Zeki’nin pasıyla ceza alanı dış sağ çaprazda topla buluşan Iheanacho’nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Vedat’ın sağından ağlarla buluştu. 1-1
38. dakikada Sylla'nın tek pasının ardından penaltı noktası üzerinde kaleci Kerem ile karşı karşıya kalan Anziani sağ ayağıyla çok sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
42. dakikada Manisa FK savunmasından gönderilen uzun topun ardından Zeki’nin ıskaladığı topa Vargas, kaleci Kerem ile Zeki arasından ceza sahası ön çizgisi üzerinden sol çaprazdan kafayı vurdu, top yan direğin dibinden auta çıktı.
50. dakikada Manisa FK atağında savunma arkasına sarkan Vargas’ın ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Osman'ın ortaladığı topa arka direkte Vargas'ın röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+2. dakikada sağ kanattan Saranic'in ortaladığı topu altıpas içerisinde Vedat sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Iheanacho'nun kale çizgisi önünde dokunduğu top filelere gitti. 1-2
Hakemler: Burak Demirkıran, Kemal Mavi, Egemen Savran
Manisa FK: Vedat, Yusuf (Kadir Kaan dk. 73), Herelle, Ada, Yasin, Toure, Benrahou, Atakan, Anziani (Osman Kahraman dk. 82), Vargas, Sylla
Yedekler: Yüksek Egemen, Osman Kaynak, Fırat, Kerem, Lemina, Emre, Yunus Emre, Ahmet
Teknik Direktör: Selman Coşkun
Bursaspor: Kerem, Zeki (Rahmetullah dk. 54), Alperen, Batuhan, Barış (Bayramov dk. 46), Elitim (Soner dk. 46), Eyüp, Halil (Saranic dk. 78), Lincoln, Hüseyin (Baran dk.67), Iheanacho
Yedekler: Ahmet Said, Ertuğrul, Emirhan, Emir Kaan, Baker
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Sylla (dk. 20) (Manisa FK), Iheanacho (dk. 27 ve dk. 90+2) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Herelle, Banrehou, Atakan, Vedat (Manisa FK), Bayramov, Alperen (Bursaspor)