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Ekonomi

Türkiye lojistik üssü olacak! Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek

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Türkiye lojistik üssü olacak! Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek

Türkiye’nin, farklı coğrafyaları bağlayan bir köprü ülke olmanın ötesinde Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasında stratejik bir merkez ülke hâline gelmesi sağlanacak. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu’nun Avrupa bağlantısı güçlendirilecek. Zengezur’dan İstanbul’a, Hicaz’dan Kars’a yeni hatlar devreye girecek. Liman, OSB ve lojistik merkezler uluslararası koridorlara bağlanacak.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Türkiye, 2029 yılına kadar ulaştırma yatırımlarını uluslararası ticaret koridorları ve demir yolu bağlantıları ekseninde hızlandıracak. Türkiye’nin farklı coğrafyaları bağlayan bir köprü ülke olmanın ötesinde Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasında küresel ticaret akışlarını yönlendiren, alternatif ve kesintisiz güzergâhlar sunan, yüksek kapasiteli ve çok modlu bağlantılara sahip, etrafında refah havzaları oluşturan stratejik bir merkez ülke hâline gelmesi sağlanacak. Bu kapsamda Orta Koridor ve Kalkınma Yolu başta olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının kapasitesi artırılacak. Doğu-batı ve kuzey-güney eksenleri Türkiye’de bütünleştirilerek alternatif ve kesintisiz ticaret güzergâhları oluşturulacak.

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Hükûmetin hedefleri arasında üretim merkezlerinin lojistik bağlantılarının güçlendirilmesi özel sektörün rekabet gücünü artıracak başlıklardan biri olarak gösterilirken üretim tesislerinden çıkan yüklerin doğrudan demir yoluna ve buradan limanlara ulaştırılmasıyla lojistik maliyetleri ve taşıma süreleri azaltılacak. Orta Koridor başta olmak üzere ulaştırma koridorları, limanlar, lojistik merkezler, organize sanayi bölgeleri, üretim merkezleri, havalimanları ve sınır kapılarıyla birleşirken demir yolunun yük taşımacılığındaki payı ve intermodal taşımacılık (Yüklerin içeriği veya konteyneri değiştirilmeden, en az iki farklı ulaşım modu kullanılarak yapılan sevkiyat yöntemi) kapasitesi yükselecek.

Türkiye lojistik üssü olacak! Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek
Başlık ResmiTürkiye lojistik üssü olacak! Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek

ZENGEZUR’DAN AVRUPA’YA DEMİR AĞ

Orta Koridor kapsamında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun yanı sıra Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu ve Zengezur Koridoru bağlantıları güçlendirilecek. Böylece Hazar havzasından Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan demir yolu ağında hem güzergâh çeşitliliğinin hem de taşıma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi de Orta Koridor ile Kalkınma Yolu’nun Avrupa bağlantısında kritik rol üstlenecek. Projeyle Asya ve Basra Körfezi’nden gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya kesintisiz ve yüksek kapasiteli demir yolu bağlantısıyla taşınmasının önü açılacak.

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HİCAZ DEMİRYOLU DA GÜNDEMDE

Kalkınma Yolu kapsamında Basra Körfezi’nden Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak demir yolu ve kara yolu bağlantıları geliştirilecek. Liman, demir yolu ve kara yolu entegrasyonunun güçlendirilmesiyle Türkiye’nin kuzey-güney yönlü uluslararası ticaretteki merkezî rolünün artırılması amaçlanıyor. Hicaz Demiryolunun iyileştirilmesiyle de uluslararası ulaştırma koridorlarının Orta Doğu yönündeki devamlılığı ve bölgesel ticaret bağlantıları güçlendirilecek.

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