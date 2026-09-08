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Ekonomi

Tarımda maksimum verim yolda!

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Tarımda maksimum verim yolda!

2027-2029 OVP kapsamında tarımda yüksek katma değerli üretim artırılacak. Teknoloji ve veriye dayalı akıllı üretim modelleriyle verim yükseltilirken, yerli üretim, sözleşmeli tarım ve sürdürülebilir kaynak yönetimiyle sektörün dayanıklılığı güçlendirilecek.

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Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

Tarımda yerli imkânlar ve veriye dayalı analizlerle maksimum üretim sağlanacak. 2027-2029 Orta Vadeli Programı’na (OVP) göre, yeni dönemde tarım sektöründe yüksek katma değerli üretim artırılacak, arz kaynaklı ortaya çıkabilecek riskler en aza indirilecek. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji kullanımı desteklenerek tarım ürünlerinin yerli imkânlarla verimli bir şekilde üretimi sağlanacak.

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Sektörün katma değerini artırmak amacıyla üretim süreçlerinde teknoloji kullanımı yaygınlaştırılarak veriye dayalı analizler aracılığıyla akıllı üretim yaklaşımlarına geçilecek. Bu sayede, hem birim alandan elde edilen verim artırılacak hem de üreticilerin karar süreçleri veri temelli hâle getirilecek.

TEDARİK ZİNCİRİNİN DİRENÇLİLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Tarımsal sanayide açığa çıkan yan ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik yatırımlar da teşvik edilerek atığın ekonomiye kazandırılması sağlanacak. Tarıma dayalı sanayinin ham madde ihtiyacı ise sözleşmeli üretim modelleriyle öngörülebilir hâle getirilerek tedarik zincirinin dirençliliği güçlendirilecek.

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Ayrıca, tarım sektöründe toprak ve su başta olmak üzere sürdürülebilir doğal kaynak yönetimini sağlamak için düşük karbonlu üretime geçiş desteklenerek
iklim değişikliğine uyum kapasitesi artırılacak.

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