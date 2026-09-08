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Kültür - Sanat

ABD'li oyuncu Susan Sarandon: Filistin'i destekledim için rol teklifleri geri çekildi

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ABD'li oyuncu Susan Sarandon: Filistin'i destekledim için rol teklifleri geri çekildi

Filistin’e verdiği destek nedeniyle rol tekliflerinin geri çekildiğini açıklayan Susan Sarandon, Hollywood’da kendisine yönelik baskının sürdüğünü söyledi.

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ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Filistin'i desteklemesi sebebiyle son zamanlardaki rol tekliflerinin geri çekildiğini belirterek, "Sinema sektöründe hala bana karşı tutumlarını yumuşatmamış siyonistler tarafından katı şekilde savunulan görüşler var" dedi.

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İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında, rol aldığı "The Echo Chamber" filminin gösteriminin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarandon, Filistin'in tarihsel önemi ve siyonizmin ABD ile bağları ve siyaseti konusundaki anlatının tamamen değiştiğine işaret ederek "Bu, insanlar için büyük bir aydınlanma oldu" ifadelerini kullandı.

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79 yaşındaki Oscar ödüllü sanatçı, filmin yönetmeni Andrea Pallaoro'ya uyarıları dinlemeyerek kendisine rol verdiği için teşekkür etti. Sarandon'un çalıştığı yetenek ajansı "United Talent Agency (UTA)", 2023'te Filistin'e destek açıklaması yapan sanatçıyla yollarını ayırmıştı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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