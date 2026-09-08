Okula dönüşte altı altın kural! Sağlık Bakanlığı’ndan ailelere okula uyum rehberi

Sağlık Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecini kolaylaştırmak maksadıyla ailelere kritik uyarılarda bulundu.

Bakanlık, akademik başarının yanı sıra çocukların ruh sağlığının ve uyku düzeninin korunmasının önemine dikkat çekti.

* Ekran süresini kademeli azaltın: Sınırları aniden değil, kademeli koyun; spora ve hobilere yönlendirin.

* Yatak odasından ekranı çıkarın: Yemekte ve uykudan 30-60 dakika önce ekran kullanımını tamamen bitirin.

* Ayrılık kaygısını anlayışla karşılayın: Çocukların hissettikleri korku ve kaygıyı küçümsemeyin, dinleyin.

* Okul hakkında olumlu konuşun: Okulu eğlenceli, sosyal ve yeni arkadaşlıkların kurulduğu bir yer olarak tanıtın.

* Okul ve öğretmenle iş birliği yapın: Okulun sunduğu oryantasyon ve uygulama çizelgelerine eksiksiz uyun.

EĞİTİM BAŞARISININ SIRRI KAHVALTIDA

Okul çağındaki çocuklarda sağlıklı beslenmenin yalnızca fiziksel büyüme açısından değil; dikkat, hafıza, öğrenme kapasitesi ve okul başarısı açısından da önem taşıdığını belirten Beslenme Uzmanı Kübra Şahin, “Çocukların güne dengeli bir kahvaltıyla başlaması gerekir. Uzun süre yetersiz veya dengesiz beslenme yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve performansta düşüşe sebep olur” dedi.

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