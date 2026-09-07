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Dünya

Rusya'da çığ felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı dağcı var

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Rusya'da çığ felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı dağcı var

Rusya’ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’nde bulunan Mizhirgi Dağı’ndan dün meydana gelen çığ felaketinde 11 dağcı hayatını kaybederken, 6 dağcı kayboldu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, zorlu arazi şartları sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.

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Rusya’ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’nde bulunan Mizhirgi Dağı’nda çığ meydana geldi.

Rusya'da çığ felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı dağcı var
Başlık ResmiRusya'da çığ felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı dağcı var

ÇOK SAYIDA ÖLÜ, YARALI VE KAYIP VAR

Dün yerel saatle 17.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde 11 dağcı hayatını kaybederken, 6 dağcı yaralandı. Yerel acil durum servislerine göre; 10 dağcı kendi imkanlarıyla dağdan indi, 6 dağcının ise akıbeti bilinmiyor.

Rusya'da çığ felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı dağcı var
Başlık ResmiRusya'da çığ felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı dağcı var

Rusya’nın Kuzey Kafkasya’sındaki en yüksek zirvelerden biri olan Mizhirgi Dağı’nda arama ve kurtarma çalışmalarına 50’den fazla acil durum görevlisi katılırken ekipler, zorlu arazi şartları ve yeni çığ düşme riskinin yüksek olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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