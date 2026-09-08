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Ekonomi

Çocuğunun yarınını garantiye alan ailelere 3.500 TL ek destek! 18 yaş altı BES ile geleceğe birikim bugünden başlıyor

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Çocuğunun yarınını garantiye alan ailelere 3.500 TL ek destek! 18 yaş altı BES ile geleceğe birikim bugünden başlıyor
Fotoğraf Başlığı Çocuğunun yarınını garantiye alan ailelere 3.500 TL ek destek! 18 yaş altı BES ile geleceğe birikim bugünden başlıyor

Çocukların geleceğini güvence altına almak isteyen ailelerin ilk tercihi hâline gelen 18 yaş altı BES, cazip fırsatlarla büyüyor. Türkiye Hayat Emeklilik “Yarınlara Özel Karne Hediyesi” kampanyası ile aylık 3.500 TL ve üzeri ödeme yapanlara 3.500 TL ek destek sağlıyor.

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Günümüzde birçok aile, çocuklarının geleceğini planlarken eğitimden kariyer yolculuğuna kadar farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurarak uzun vadeli birikime yöneliyor. Erken yaşta başlayan düzenli birikim de bu planlamanın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu noktada 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmeleri, devlet katkısı imkânıyla çocuklar adına uzun vadeli tasarruf yapılmasına imkân tanıyor. Küçük yaşlarda başlatılan BES sözleşmeleri, birikim için daha uzun bir zaman diliminden yararlanılmasını sağlarken, düzenli tasarruf alışkanlığının erken dönemde oluşturulmasına da katkıda bulunuyor. Bu sayede aileler, çocukların hayatlarının farklı dönemlerinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçları için daha planlı bir finansal hazırlık yapabiliyor. Türkiye Hayat Emeklilik de “Yarınlara Özel Karne Hediyesi” kampanyasıyla 18 yaş altı BES’e yönelik ek faydalar sunuyor. 30 Eylül’e kadar devam edecek kampanya kapsamında, Türkiye Sigorta Mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden aylık 3.500 TL ve üzeri katkı payıyla başlatılan 18 Yaş Altı BES sözleşmelerine ek katkı payı desteğinin yanı sıra sigorta güvenceleri, kişisel gelişim hizmetleri ve çeşitli indirimler sağlanıyor.

DÜZENLİ ÖDEMEYE KATKI

Kampanyanın öne çıkan avantajlarından biri, düzenli ödeme yapan katılımcılara sağlanan ek katkı desteği. 18 Yaş Altı Birikim Bireysel Emeklilik Planı ve Katılım Esaslı 18 Yaş Altı Birikim Bireysel Emeklilik Planı kapsamında aylık 3.500 TL ve üzeri katkı payı ile başlatılan sözleşmelerde, ilk ve ikinci 6 aylık dönemlerde düzenli ödeme yapılması hâlinde Türkiye Hayat Emeklilik tarafından toplam 3.500 TL ek katkı payı desteği sağlanıyor. Böylece ailelerin çocukları için oluşturduğu birikim, Türkiye Hayat Emeklilik’in sağladığı ek katkıyla destekleniyor.

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18 YAŞINA KADAR GÜVENCE

Çocukların geleceğini planlarken sadece birikim yapmak değil, bu birikimi olası risklere karşı korumak da önem taşıyor. Kampanya kapsamında sunulan “Geleceğin Güvencesi” ek faydası, anne veya babanın yaşam kaybı ya da hastalık veya kaza sonucu tam ve daimî maluliyeti gibi beklenmedik durumlarda devreye giriyor. Bu durumda çocuğun BES katkı payları, çocuk 18 yaşını dolduruncaya kadar, azami 10 yıl boyunca Türkiye Hayat Emeklilik tarafından karşılanıyor. Kampanya sadece BES avantajlarıyla sınırlı değil. Sözleşmenin ödeyeni olan ebeveyne, kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık risklerine karşı 200 bin TL teminatlı Ferdi Kaza Sigortası hediye edilirken, Seyahat Sağlık Sigortası’nda da yüzde 25 indirim avantajı sunuluyor. Böylece çocuk adına birikim yapılırken ebeveyne yönelik ek güvenceler de sağlanıyor.

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HEM FİNANSAL HEM KİŞİSEL GELİŞİM DESTEKLENİYOR

18 Yaş Altı BES, uzun vadeli birikimin yanı sıra çocukların gelişimine katkı sunan birçok ayrıcalığı da beraberinde getiriyor. Katılımcılar online öğretmen desteği, kariyer koçluğu, psikolojik danışmanlık ve online doktor hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca anlaşmalı eğitim kurumları, sanat, spor ve hobi merkezlerinde yüzde 30’a varan indirimlerle de çocukların akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine destek sunuluyor. Türkiye Hayat Emeklilik, sunduğu güvence ve ek faydalarla çocukların geleceğine yönelik tasarruf alışkanlığını desteklerken, ailelerin yaşam döngüsünün her aşamasında yanında olmayı sürdürüyor. Bu anlayışla hayata geçirilen “Yarınlara Özel Karne Hediyesi” kampanyası kapsamında 18 Yaş Altı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi bir tasarruf ürünü olmanın ötesine geçiyor. Detaylı bilgiye https://www. turkiyesigorta.com.tr/ aktif-kampanyalar/yarinlara-ozel-karne-hediyesi-kampanyasi sayfasından ulaşılabiliyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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