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Bakan Çiftçi'den net mesaj! Okul güvenliğinde taviz verilmeyecek

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Bakan Çiftçi'den net mesaj! Okul güvenliğinde taviz verilmeyecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi için alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını açıkladı. Çiftçi, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda süreci zehirleyecek hiçbir istismara izin verilmeyeceğini vurguladı.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Çiftçi, öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven ortamında sürdürebilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında okul güvenliğine yönelik vurgularını hatırlattı.

"TEDBİRLERİMİZİ KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

Okullarda güvenliğin sağlanması için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Çiftçi, tüm kurumların koordinasyon içinde hareket edeceğini ifade etti.

Çiftçi, açıklamasında, “Kabine Toplantımızın ardından Muhterem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladıkları üzere, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerimizi kararlılıkla uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Çocukların güvenliği ve ailelerin huzurunun öncelikli olduğunu belirten Çiftçi, şehirlerin emniyeti için de çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

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'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

Bakan Çiftçi, açıklamasında 'Terörsüz Türkiye' hedefine de dikkat çekti. Huzur ve güvenliğin hayatın her alanında kalıcı hale getirilmesinin önemli hedeflerden biri olduğunu belirten Çiftçi, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Çiftçi, “Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyecek, süreci zehirleyecek hiçbir istismara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Bakan Çiftçi, çocukların güvenliği, ailelerin huzuru ve şehirlerin emniyeti için ilgili kurumların çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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