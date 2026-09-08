Göztepe kalecisi Gugeshashvili'den tehditkâr açıklama

Süper Lig'de Göztepe'nin Gaziantep Futbol Kulübü'ne mağlup olduğu maçta ilk yarıda 4 gol yiyen ve taraftar tarafından protesto edilen Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili, sosyal medya hesabından tehditkâr bir açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup olan Göztepe'de kalesinde 4 gol gören Luka Gugeshashvili, eleştirilere sosyal medyadan sert bir açıklamayla cevap verdi.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve ilk yarıda yediği gollerin ardından taraftarın tepkisini çeken 27 yaşındaki kaleci, maç içinde tribünlere adeta "devam edin" dercesine karşılık verdi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Göztepe, 6 gollü maçta kâbusu yaşadı

"HAYAT UZUN, DÜNYA KÜÇÜK"

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulunan ve maç içinde yapılan protestonun taraftarlık olmadığını söyleyen Luka Gugeshashvili, "Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz.

Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var.

Göztepe Futbol Takımı

Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe’ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan’da, Türkiye’de, evde, sokakta ve sahada... Her yerde Göztepe’yi gururla temsil ettim ve savundum.

Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız...

Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

Luka Gugeshashvili'nin Instagram paylaşımı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası