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Sağlık

Erken uyarı sistemi! Yapay zekâ kalbin hizmetinde

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Erken uyarı sistemi! Yapay zekâ kalbin hizmetinde

Yapay zekânın farklı rutin testlerden kalp-damar hastalığına ilişkin “gizli” bilgileri çıkarabildiğini ortaya koyan çalışmalar, kalbin geleceğinin de yapay zekâya emanet olduğunu gösteriyor.

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Meme kanserinin erken teşhisinde büyük başarılar yakalayan yapay zekâ, şimdi de mamografi çekiminden kalp hastalıklarını erken yakalıyor. Münih’te düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin yıllık kongresinde açıklanan bir çalışma, yapay zekâ sayesinde rutin mamografi çekimlerinin sadece meme kanserini değil; hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı ve felç gibi ölümcül kardiyovasküler riskleri de tespit edebildiğini ortaya koydu. Tel Aviv Üniversitesi ve Chaim Sheba Tıp Merkezi’nden araştırmacılar, mamografi görüntülerini derin öğrenme modelleriyle analiz ederek kadınlarda hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı ve felç riskini önceden tespit eden bir yapay zekâ algoritması geliştirdi. Kadın sağlığında çığır açacak araştırma, rutin meme kanseri taramalarının aynı zamanda kalp hastalıklarının da erken teşhisinde kullanılabileceğini gösterdi.

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30 BİNE YAKIN KADININ VERİLERİ İNCELENDİ

Yaklaşık 30 bin kadının sağlık verilerinin masaya yatırıldığı araştırmada geliştirilen yapay zekâ modeli, doğrudan mamografi taramalarını okuyarak hastaların kardiyovasküler durumlarını yüksek bir doğrulukla tahmin etmeyi başardı. Yapay zekânın teşhis yeteneği; felç riski için yüzde 86, hipertansiyon için yüzde 79 ve iskemik kalp hastalığı için yüzde 78 gibi yüksek başarı oranlarına ulaştı. Çalışma, yapay zekânın, rutin mamografilerde kalp-damar hastalıklarına ilişkin insan gözünün fark edemediği işaretleri yakalayabildiğini gösterdi.

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KADINLARDA KALP HASTALIĞI TEŞHİS AÇIĞI KAPANIYOR

Klinik çalışmalara göre, ilk kez kalp krizi geçiren kadınların hayatını kaybetme riski erkeklere kıyasla yaklaşık 2 kat daha yüksek. Çünkü kadınlarda kalp ve damar hastalıkları erkeklere kıyasla daha farklı belirtiler gösterebiliyor ve sıklıkla gözden kaçabiliyor. Türkiye’de her yıl ortalama 3 milyon ila 3,5 milyon kadın meme kanseri taraması yaptırıyor. Tıp uzmanları, milyonlarca kadının rutin olarak girdiği mamografi taramalarının birer “kalp ve damar filtresine” dönüşmesinin, erken teşhiste ezber bozacağını vurguluyor. Ayrıca yapay zekânın bir taşla iki kuş vurma yeteneğinin hastanelerdeki iş yükünü azaltacağını ve teşhisi konulmamış gizli hipertansiyon ile felç risklerini hastalar henüz kriz geçirmeden yakalamaya imkân sağlayacağı belirtiliyor.

ÇİFT AMAÇLI TARAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Uzmanlar, bu teknolojinin hayata geçirilmesiyle mamografinin yalnızca bir kanser taraması olmaktan çıkıp “çift amaçlı bir sağlık platformuna” dönüşeceğini vurguluyor. Yöntem, kadınlarda sıklıkla gözden kaçan ve geç teşhis konulan kalp-damar hastalıklarının erken tespitinde devrim niteliğinde, ölçeklenebilir bir fırsat sunuyor.

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