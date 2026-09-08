2023-24 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de en pahalı stoper olarak kayıtlara geçen Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao, Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı. Tecrübeli stoperin yeni adresi Rusya olacak.

Fenerbahçe'ye imza attığı 2023-24 sezonunda kulüp tarihinin en pahalı savunma transferi olarak kayıtlara geçen Rodrigo Becao'nun yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe'nin rekor transferiydi! Sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, kulüp yetkilileri ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul'dan ayrıldı.

Championat'ın haberine göre deneyimli savunmacının transfer görüşmelerini sonuca erdirmek ve detaylı sağlık kontrollerinden geçmek üzere Rusya ekiplerinden Rodina Moskova'ya imza atmaya gittiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin rekor transferiydi! Sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı

REKOR BONSERVİSLE GELMİŞTİ

2023-2024 sezonunun başında İtalya Serie A temsilcisi Udinese'den 8.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Becao, o dönem sarı-lacivertli kulüp tarihinin en pahalı stoperi unvanını elde etmişti.

Fenerbahçe'nin rekor transferiydi! Sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı

BECAO'NUN TÜRKİYE KARNESİ

Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Becao, 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. Brezilyalı oyuncu geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralanmış ve 13 maçta görev alarak takımına 1 asistlik katkı yapmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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