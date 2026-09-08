Fenerbahçe'nin rekor transferiydi! Sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
2023-24 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de en pahalı stoper olarak kayıtlara geçen Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao, Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı. Tecrübeli stoperin yeni adresi Rusya olacak.
Fenerbahçe'ye imza attığı 2023-24 sezonunda kulüp tarihinin en pahalı savunma transferi olarak kayıtlara geçen Rodrigo Becao'nun yeni adresi belli oldu.
İSTANBUL'DAN AYRILDI
Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, kulüp yetkilileri ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul'dan ayrıldı.
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Championat'ın haberine göre deneyimli savunmacının transfer görüşmelerini sonuca erdirmek ve detaylı sağlık kontrollerinden geçmek üzere Rusya ekiplerinden Rodina Moskova'ya imza atmaya gittiği bildirildi.
REKOR BONSERVİSLE GELMİŞTİ
2023-2024 sezonunun başında İtalya Serie A temsilcisi Udinese'den 8.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Becao, o dönem sarı-lacivertli kulüp tarihinin en pahalı stoperi unvanını elde etmişti.
BECAO'NUN TÜRKİYE KARNESİ
Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Becao, 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. Brezilyalı oyuncu geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralanmış ve 13 maçta görev alarak takımına 1 asistlik katkı yapmıştı.