İBB'ye bağlı asfalt kamyonu alt geçit yoluna düştü
Avcılar'da virajı alamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı asfalt kamyonunun alt geçit yoluna düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Cihangir Mahallesi D-100 kara yolunun yan yolunda seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı asfalt kamyonu, virajı alamayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı.
ALT GEÇİT YOLUNA DÜŞTÜ
Yoldan çıkan kamyon, Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nin yoluna düşerek yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YARALI
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle alt geçit yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kamyonun kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.