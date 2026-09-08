Kariyerinde ilki yaşayacak! İşte Hakim Ziyech'in yeni takımı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. 33 yaşındaki Ziyech, Botafogo ile anlaşmaya vardı. Ziyech, kariyerinde ilk defa Güney Amerika'da forma giymiş olacak.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu.

KARİYERİNDE BİR İLK OLACAK

Son olarak ülkesinin ekiplerinden Wydad Casablanca'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerinde ilk defa Güney Amerika kıtasında futbol oynayacak.

Ziyech, Galatasaray ile 34 maçta 8 gol atıp 5 asist yapmıştı

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre; Hakim Ziyech, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo ile anlaştı. Resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Brezilya'ya gidecek olan tecrübeli oyuncu, böylece kariyerinde ilk defa Brezilya Ligi'nde mücadele edecek.

WYDAD FORMASIYLA 11 GOLE KATKI

Serbest statüde yer alan Ziyech, Wydad Casablanca kariyerinde çıktığı 16 resmi müsabakada 9 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımına önemli bir hücum katkısı sundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası