Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Kariyerinde ilki yaşayacak! İşte Hakim Ziyech'in yeni takımı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kariyerinde ilki yaşayacak! İşte Hakim Ziyech'in yeni takımı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. 33 yaşındaki Ziyech, Botafogo ile anlaşmaya vardı. Ziyech, kariyerinde ilk defa Güney Amerika'da forma giymiş olacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu.

KARİYERİNDE BİR İLK OLACAK

Son olarak ülkesinin ekiplerinden Wydad Casablanca'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerinde ilk defa Güney Amerika kıtasında futbol oynayacak.

Ziyech, Galatasaray ile 34 maçta 8 gol atıp 5 asist yapmıştı
Başlık ResmiZiyech, Galatasaray ile 34 maçta 8 gol atıp 5 asist yapmıştı

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre; Hakim Ziyech, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo ile anlaştı. Resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Brezilya'ya gidecek olan tecrübeli oyuncu, böylece kariyerinde ilk defa Brezilya Ligi'nde mücadele edecek.

WYDAD FORMASIYLA 11 GOLE KATKI

Serbest statüde yer alan Ziyech, Wydad Casablanca kariyerinde çıktığı 16 resmi müsabakada 9 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımına önemli bir hücum katkısı sundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray
SPOR

Galatasaray'ın yıldızı Sane için Almanya'dan bomba sözler: "Süresi doldu"
Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Antalya'da orman yangını giderek yayılıyor!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
Herkes tanıyor ama onlar kimsesiz göçüyor
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
Cevapların dağılımı, ileriye dönük ipuçları
İRAN PLANI RESMEN DUYURDU
İRAN PLANI RESMEN DUYURDU
İşte ABD'nin ekonomi hamlesine verilecek karşılık
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
Galatasaray'dan buzları eriten ziyaret
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek
İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI
İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI
Skandal isimden Netanyahu'ya çağrı
KAZAN KAYNIYOR!
KAZAN KAYNIYOR!
Kartal'ın koltuğu 3 maça bağlı!
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
ABD, Rusya ve İngiltere'nin planı ne?
YEDİĞİ CEZA KENDİNE GETİRDİ
YEDİĞİ CEZA KENDİNE GETİRDİ
Yolun ortasında araçta uyuyakaldı
YARDIMLARI ÇÜRÜTTÜLER
YARDIMLARI ÇÜRÜTTÜLER
Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet
SALAH'A HOCA ARANIYOR
SALAH'A HOCA ARANIYOR
Hem tabela yapıyor hem keyif veriyor
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
Emekliler için dikkat çeken 2027 mesajı
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
Trump'ın son hamlesi ABD'yi karıştırdı!
TANJU ÖZCAN BAYILDI
TANJU ÖZCAN BAYILDI
Hakim karşısında çarpıcı sözler: İnsafınıza bırakıyorum
ALTINA HÜCUM ETTİLER
ALTINA HÜCUM ETTİLER
Hükümet 'almayın' dedi, halk dinlemedi
CANLI YAYINDA DEHŞET
CANLI YAYINDA DEHŞET
Lübnanlı muhabir İsrail saldırısının hedefi oldu
İŞTE PLANLANAN STAT
İŞTE PLANLANAN STAT
Beşiktaş'ın Hapoel maçı İstanbul'dan alındı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İstanbul'da dehşet! Evde silahlar konuştu: 1'i çocuk 3 ağır yaralı
İstanbul'da dehşet! Evde silahlar konuştu: 1'i çocuk 3 ağır yaralı
Kaydet
ABD'nin ekonomi hamlesine İran'dan cevap! İşte verecekleri karşılık
ABD'nin ekonomi hamlesine İran'dan cevap! İşte verecekleri karşılık
Kaydet
Kayseri'de ilginç görüntü! Yolun ortasında araçta uyuyakaldı, cezayla uyandı
Kayseri'de ilginç görüntü! Yolun ortasında araçta uyuyakaldı, cezayla uyandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.