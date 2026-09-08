İstanbul'da dehşet! Evde silahlar konuştu: 1'i çocuk 3 ağır yaralı

İstanbul'un Esenler ilçesinde aynı evde bulunan 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Olayın şüphelisi ise kısa sürede yakalandı.

İstanbul'un Esenler ilçesindeki Tuna Mahallesi 667. Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde S.K. (45) ile N.Y. (56) isimli kadın, O.B. (35) ve E.T.Y. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., yanında bulunan silahla diğer üç kişiye ateş etti. Olayda, N.Y. isimli kadın, O.B., ve 16 yaşındaki E.T.Y., yaralandı. S.K., ise olay yerinden kaçtı.

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DURUMLARI AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan N.Y., O.B., ve 16 yaşındaki E.T.Y.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu şüpheli S.K., kısa süre içerisinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 11 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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