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Netanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış

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Netanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
Fotoğraf Başlığı BAEden Netanyahuya 7 Ekim uyarısı! İsrail basını 45 dakikalık görüşmeyi yazdı

İsrail merkezli Haaretz, 7 Ekim 2023 saldırılarından önce Netanyahu'ya ulaştığı öne sürülen kritik uyarıları gündeme taşıdı. Gazeteye göre BAE Cumhurbaşkanı bin Zayed, saldırıdan yaklaşık bir buçuk hafta önce Netanyahu'yu arayarak Sinvar'ın İsrail'e karşı büyük çaplı bir operasyon hazırlığında olduğu yönünde uyardı. Netanyahu'nun söz konusu görüşmenin içeriğini İsrail'in güvenlik kurumlarının başkanlarıyla paylaşmadığını iddia edildi.

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Haaretz'in yeni bir kitap için yürütülen kapsamlı araştırmaya dayandırdığı haberinde, saldırıdan önce Netanyahu'nun birden fazla uyarıya rağmen gereken adımları atmadığı savunuldu. Gazete, araştırmanın onlarca kaynak, kayıt, iç belge ve yazışmaya dayandığını yazdı.

Zayed'in söz konusu girişimin yalnızca can kaybına yol açmayacağı, bölgesel istikrarı da sarsacağı yönündeki endişelerini Netanyahu'ya ilettiği iddia edildi.

Netanyahu'nun ise Hamas'ın Batı Şeria'da harekete geçmeyi planladığını düşündüğünü ve İsrail'in her türlü senaryoya hazır olduğunu söylediği öne sürüldü.

Netanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
Başlık ResmiNetanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış

UYARI GÜVENLİK ŞEFLERİNE GİTMEDİ

Ülkede en çok tartışılan iddialardan biri ise Netanyahu'nun bin Zayed'den aldığı uyarıyı güvenlik kurumlarının başındaki isimlerle paylaşmadığı yönünde oldu.

Haaretz, dönemin Şin Bet Başkanı Bar, Mossad Başkanı ve Genelkurmay Başkanı'nın BAE'den geldiği öne sürülen uyarıdan haberdar edilmediğini yazdı.

Üst düzey bir Şin Bet yetkilisi de uyarıların kendilerine aktarılması halinde değerlendirmelerinin farklı olabileceğini söyledi.

Netanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
Başlık ResmiNetanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış

SİNVAR "DEPREM" MESAJI GÖNDERDİ

Haaretz'in aktardığı araştırmaya göre saldırıdan haftalar önce yAHYA Sinvar tarafından da dolaylı bir mesaj gönderildi.

Sinvar'ın arabulucular üzerinden İsrail tarafına "büyük bir sürpriz" hazırladığı yönünde mesaj ilettiği ve "zilzal", yani "deprem" ifadesini kullandığı iddia edildi.

İkinci görüşmede ise Sinvar'ın mesajını daha da sertleştirerek "Tüm sürprizlerin anasını hazırlıyorum. Korkunç bir operasyon. Olağanüstü bir şey" dediği ileri sürüldü.

Söz konusu mesaj BAE tarafına ulaştıktan sonra bin Zayed'in Netanyahu'yu doğrudan uyarmaya karar verdiği kaydedildi.

Netanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
Başlık ResmiNetanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış

ŞİN BET DE TEHDİTTEN HABERDARDI

Haaretz'e göre uyarıların bir bölümü 15 Eylül'de Şin Bet'e de ulaştı. Bunun ardından dönemin Şin Bet Başkanı Bar Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı ve Sinvar'ın "deprem" tehdidini aktardı.

17 Eylül'de savunma ve istihbarat yetkililerinin katıldığı güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Ancak habere göre toplantının sonunda somut bir karar çıkmadı.

Netanyahu'nun daha sonra düzenlenen başka bir toplantıda da Sinvar'ın hedef alınması yönündeki önerilere doğrudan onay vermediği ve "Bana planlar hazırlayın, ben de bunları değerlendireceğim" dediği kaydedildi.

Netanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
Başlık ResmiNetanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış

MISIR'DAN DA UYARI GELDİĞİ İDDİASI

İsrail basınında yalnızca BAE'nin değil, Mısır tarafının da Netanyahu'ya ulaştığı öne sürüldü.

Mısır istihbaratının başındaki Kamel'in Netanyahu'yu Hamas'ın hazırladığı "olağandışı ve korkutucu bir operasyon" konusunda uyardığı iddia edildi.

Netanyahu'nun buna karşılık Gazze'deki durumun kontrol altında olduğunu, asıl sorunun Batı Şeria olduğunu söylediği öne çıkartıldı.

Netanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
Başlık ResmiNetanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış

7 EKİM'DEN SONRA REHİNELER İÇİN DE FIRSAT KAÇTI İDDİASI

Haaretz'in araştırması, 7 Ekim saldırısından sonraki ilk günlere ilişkin de dikkat çeken iddialar içeriyor.

Gazeteye göre Katar üzerinden İsrail'e, Hamas'ın bazı sivil rehineleri herhangi bir karşılık almadan bırakabileceği yönünde mesajlar ulaştı. Ancak İsrail tarafı ilk günlerde bu girişimleri ilerletmedi.

Dönemin siyasi ve askeri yönetiminin saldırının getirdiği şok nedeniyle önceliği savaşa verdiği, rehine meselesinin ilk aşamada karar mekanizmasının merkezine girmediği görüldü.

Netanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
Başlık ResmiNetanyahu köşeye sıkıştı! BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış

NETANYAHU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Netanyahu'nun ofisi ise Haaretz'in araştırmasındaki temel iddiaları reddetti.

Başbakanlık ofisi, Netanyahu'nun söz konusu dönemde bin Zayed ile böyle bir görüşme yapmadığını ve BAE liderlerinden herhangi bir uyarı almadığını savunarak araştırmayı "tamamen yalan" olarak nitelendirdi. Haaretz ise haberinin çok sayıda üst düzey kaynağa, kayda ve belgeye dayandığını duyurdu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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