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Ekonomi

OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

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OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

Türkiye'nin 3 yıl yol haritası konumunda olan Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,4 oldu. Peki ekonomi yönetiminin enflasyon hedefini tutturması halinde memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta sonu Orta Vadeli Programı açıkladı. 2027-2029 yıllarını kapsayan Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası olan programda yıl sonu enflasyon tahmini de açıklandı.

Yılmaz, "2026 yılı büyüme tahminimizi yüzde 3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz yüzde 2,3’e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 28,4’e yükseldi. Enflasyonun; 2027 yılında yüzde 21’e, 2028 yılında yüzde 13,5’e ve 2029 yılında yüzde 9’a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz." dedi.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

OVP'de açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini sonrası gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Ekonomi yönetiminin hedefinin tutması halinde, memur ve emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?

OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
Başlık ResmiOVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyona göre zam alacak. Memur zammı ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik artışa enflasyon farkının eklenmesiyle belirlenecek.

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2 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 3,66

Enflasyon temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 geldi. 2 aylık enflasyon yüzde 3,66 oldu. Milyonların zammının kesinleşmesi için ise 4 aylık enflasyon verisi kaldı.

OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
Başlık ResmiOVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

OVP'de belirlenen 2026 sonu yüzde 28,4 oranındaki enflasyon hedefinin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,89, 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 2,7 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 9,89, memur zammı ise yüzde 7,84 olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?

Yüzde 9,89'luk zamma göre en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 881 liraya, yüzde 7,84'luk zamma göre ise en düşük memur maaşı 70 224 liradan 75 bin 729 liraya yükselecek.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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