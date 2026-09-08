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Avrasya Tüneli’nde yeni araç geçiş rekoru

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Avrasya Tüneli’nde yeni araç geçiş rekoru
Fotoğraf Başlığı Avrasya Tüneli’nde yeni araç geçiş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nde günlük araç geçiş rekorunun 94 bin 489 araç ile yenilendiğini duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini açıkladı.

ÖNCEKİ REKOR 2024'TE KIRILDI

Bakan Uraloğlu, “Avrasya Tüneli’nden 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi.” dedi.

Avrasya Tüneli’nde bir önceki günlük araç geçiş rekorunun 13 Haziran 2024 tarihinde kaydedildiğini belirten Uraloğlu, “13 Haziran 2024’te kaydedilen 94 bin 459 araçlık bir önceki rekor, 94 bin 489 araçla aşıldı.” ifadelerini kullandı.

Avrasya Tüneli’nde yeni araç geçiş rekoru
Başlık ResmiAvrasya Tüneli’nde yeni araç geçiş rekoru

"14,6 KM'LİK GÜZERGAH 10 YILDIR HİZMET VERİYOR"

Tünelin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul’da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme - Göztepe hattında yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta neredeyse 10 yıldır hizmet vermeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

Avrasya Tüneli’nde yeni araç geçiş rekoru
Başlık ResmiAvrasya Tüneli’nde yeni araç geçiş rekoru
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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