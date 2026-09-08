UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması birbirinden önemli karşılaşmalarla başlıyor. İlk haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri Real Madrid ile Inter arasında oynanacak. Gözler Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'ndayken futbolseverler ''Arda Güler neden yok, sakat mı, cezalı mı? Real Madrid Inter maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?' soruları gündeme geldi.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in mücadelede yer alıp alamayacağı belli olurken, Hakan Çalhanoğlu'nun ise karşılaşmada görev yapması bekleniyor. Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Inter karşısında nasıl bir orta saha kurgusu tercih edeceği de maç öncesinde merak konusu oldu. Peki, Arda Güler neden yok, sakat mı, cezalı mı? Real Madrid Inter maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

ARDA GÜLER NEDEN YOK, SAKAT MI, CEZALI MI?

Arda Güler'in geçen sezon Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezası bulunuyor. Bu nedenle milli futbolcu, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki sezonun ilk maçında Inter karşısında takımındaki yerini alamayacak.

Arda Güler neden yok, sakat mı, cezalı mı? Real Madrid Inter maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Real Madrid'de Arda'nın yanı sıra Bernardo Silva ve Eduardo Camavinga da cezaları nedeniyle mücadelede görev yapamayacak. Aurelien Tchouameni ise sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Arda Güler neden yok, sakat mı, cezalı mı? Real Madrid Inter maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

REAL MADRİD INTER MAÇINDA HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'in ilk 11'inde başlaması bekleniyor. Milli futbolcunun orta sahada Barella ve Jones ile birlikte görev yapacağı öngörülüyor.

Arda Güler neden yok, sakat mı, cezalı mı? Real Madrid Inter maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

REAL MADRİD INTER MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham; Diomande, Brahim, Vinicius; ve Mbappé.

Inter: Martinez, Bisseck, Akanji, Bastoni, L.Henrique, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Jones, Augusto, Thuram, Lautaro Martinez

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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