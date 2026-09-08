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Atlas Çağlayan'ın ölümünde dava günü: Anneden adalet çağrısı: “Hiçbir ceza beni rahatlatmayacak”

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Atlas Çağlayan'ın ölümünde dava günü: Anneden adalet çağrısı: “Hiçbir ceza beni rahatlatmayacak”

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada öncesinde anne Gülhan Ünlü adalet çağrısında bulundu. Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Ünlü, oğlunun ölümünün üzerinden 8 ay geçtiğini belirterek, “Hiçbir verilecek ceza beni rahatlatmayacak” dedi. Ünlü, dosyada tanık olarak yer alan kişilerin de sanık olarak yargılanmasını istedi.

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Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin sanık E.Ç.’nin (14) yargılandığı dava öncesinde anne Gülhan Ünlü, Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Ünlü’ye destek olmak için çok sayıda vatandaş da adliye önünde bulundu.

Atlas Çağlayan'ın ölümünde dava günü: Anneden adalet çağrısı: “Hiçbir ceza beni rahatlatmayacak”
Başlık ResmiAtlas Çağlayan'ın ölümünde dava günü: Anneden adalet çağrısı: “Hiçbir ceza beni rahatlatmayacak”

Ünlü, ilk duruşmada reddedilen taleplerini yeniden mahkemeye sunacaklarını belirterek, olay anına ilişkin görüntülerin izlenmesini istediklerini söyledi. Dosyada yer alan mesajlaşmalar ve fotoğraflara da dikkat çeken Ünlü, olayın ardından bazı kişilerin yalnızca tanık olarak dosyada yer almasına tepki gösterdi.

Atlas Çağlayan
Başlık ResmiAtlas Çağlayan

“İŞTİRAKÇİLERİN DE SANIK OLARAK YARGILANMASINI İSTİYORUM”

Gülhan Ünlü, “Duruşmadan beklentim, iştirakçilerin de sanık olarak yargılanmasını istiyorum. Sadece dosyada tanık olarak varlar” dedi.

Dosyada dikkat çeken deliller bulunduğunu savunan Ünlü, “Mesajlaşmalar var, katilin silahla fotoğrafları var, olaydan 4 gün öncesinde başkasını bıçakladığına dair mesajlaşması var, uyuşturucu var. İştirakçilerin de artık ceza almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Oğlunun ölümünün ardından geçen 8 ayın kendileri için çok zor olduğunu dile getiren Ünlü, “Ne gecemiz var, ne gündüzümüz var, ne uykumuz var. Artık evladımın adaletini istiyorum” diye konuştu.

Atlas Çağlayan'ın ölümünde dava günü: Anneden adalet çağrısı: “Hiçbir ceza beni rahatlatmayacak”
Başlık ResmiAtlas Çağlayan'ın ölümünde dava günü: Anneden adalet çağrısı: “Hiçbir ceza beni rahatlatmayacak”

“CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKSIN”

Verilecek hiçbir cezanın oğlunun kaybının acısını dindirmeyeceğini belirten Ünlü, asıl beklentisinin cezasızlık algısının ortadan kalkması olduğunu söyledi.

Ünlü, “Hiçbir verilecek ceza beni rahatlatmayacak bunu da biliyorum ama bu cezasızlık algısının da ortadan kalkmasını istiyorum. ‘3 yıl, 5 yıl yatarız, ondan sonra hayatımıza devam ederiz’ düşüncesi olmasın artık. Biz artık diğer çocuklarımızı da korumak istiyoruz” dedi.

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“21 YIL DİYE CEZA VERİLİYOR FAKAT YATARI 5 YIL OLUYOR”

Ceza miktarlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Ünlü, verilen cezalarla fiilen çekilen cezalar arasındaki farkın ailelerde adalet duygusunu zedelediğini söyledi.

Ünlü, “Bu canilerin, katillerin cezaları, aldıkları ceza gibi olsun. 21 yıl diye ceza veriliyor fakat yatarı 5 yıl oluyor. Bu ceza, mağdur ailelere verilmiş gibi oluyor” ifadelerini kullandı.

Dosyada delil karartıldığı yönünde şüpheleri bulunduğunu da söyleyen Ünlü, cinayette kullanılan aletin olay sonrasında kim tarafından ve neden alındığının araştırılmasını istedi.

“Hanginiz, cinayetin işlendiği aleti elinize alırsınız? Almak için bir sebebiniz olması gerekiyor. Biz bu sebebin peşinden koşturuyoruz” diyen Ünlü, adliyeden daha umutlu ayrılmak istediklerini ifade etti.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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