14 yaşındaki saldırgan tarafından öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 1’i çocuk 9 sanık hakkındaki davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı 2 sanığın 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, 3 sanığın ise ayrı ayrı beraatlarını talep etti. İşte istenen cezalar…

Türkiye’nin konuştuğu Atlas Çağlayan cinayeti davasının ilk duruşmasında savcı, 17 yaşındaki Atlas’ı öldüren 14 yaşındaki E.Ç için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istemişti.

TEHDİT DAVASINDA MÜTALAA

Ana davanın dışında Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderen 1’i çocuk 9 sanıklı davada da mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı 1'i çocuk 2 sanığın 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, 3 sanığın ise ayrı ayrı beraatlarını talep etti.

Atlas Çağlayan

Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Burak Türk ve Ömer Can Derin'in, 'basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik' suçundan 9 aydan, 7 yıl 6 aya kadar, sanık Ömer Can Özdoğan hakkında, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'kişinin hatırasına alenen hakaret' suçlarından toplam 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 4 aya kadar, sanık Alaa Faısal hakkında ise, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit davasında mütalaa! 9 sanık için istenen ceza belli oldu

Öte yandan, sanık Ömer Faruk Ay ile çocuk sanık Y.T. için ise 'zincirleme şekilde nitelikli tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan, 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi. Savcılık, sanıklar Ferhat Karadağ, Sevgi Timur ve Abdülsamet Erdoğan'ın ise ayrı ayrı beraatlarını talep etti.

Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit davasında mütalaa! 9 sanık için istenen ceza belli oldu

İşte mütalaada istenen cezalar;

Sanık Suç İstenen Ceza Aralığı Burak Türk Basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar Ömer Can Derin Basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar Ömer Can Özdoğan Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve Kişinin hatırasına alenen hakaret Toplam 2 yıl 3 aydan 6 yıl 4 aya kadar Alaa Faısal Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar Ömer Faruk Ay Zincirleme şekilde nitelikli tehdit 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar Y.T. (çocuk sanık) Zincirleme şekilde nitelikli tehdit 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar Ferhat Karadağ - Beraat Sevgi Timur - Beraat Abdülsamet Erdoğan - Beraat

''KANDIRILDIM, PİŞMANIM''

Tutuklu sanık Ömer Faruk Ay savunmasında “5 aydır suçsuz yere tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum'' derken, Ömer Can Özdoğan ise, ''Kandırıldım, pişmanım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Tahliye edilirsem, sınavlarıma daha iyi hazırlanırım. Tahliyemi talep ediyorum'' dedi.

2 TAHLİYE KARARI

Mahkeme, 2 tutuklu sanığın ayrı ayrı 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbiriyle tahliyelerine hükmetti.

Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit davasında mütalaa! 9 sanık için istenen ceza belli oldu

Öte yandan 14 yaşındaki E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 9 Haziran'da görülmüştü. Mütalaada, çocuk sanık E.Ç'nin "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık E.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 8 Eylül'e ertelemişti.

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