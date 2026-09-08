Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

İngiltere'nin "sembolik" İsrail yaptırımı ifşa oldu! ABD'ye gizlice güvence verildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İngiltere'nin
Fotoğraf Başlığı İngilterenin sembolik İsrail yaptırımı ifşa oldu! ABDye gizlice güvence verildi

İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik hazırladığı ticaret yaptırımları Londra-Washington hattında gerilime yol açtı. Bloomberg'e göre İngiliz diplomatlar, ABD'nin tepkisini yatıştırmak için yaptırımların büyük ölçüde sembolik kalacağını ve İsrail ile ticaret ya da güvenlik ilişkilerini önemli ölçüde etkilemeyeceğini özel görüşmelerde Washington'a iletti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik yeni ticaret yaptırımları açıklamaya hazırlanması Trump yönetimini ayağa kaldırmıştı.

Bloomberg, Burnham hükümetinin hazırladığı yeni yaptırım rejiminin İsrail'in tamamını değil Batı Şeria'daki yerleşimlerle yapılan mal ve hizmet ticaretini hedeflemesinin beklendiğini yazdı.

İddialara göre İngiltere Başbakanı Burnham ile ABD Başkanı Trump da pazartesi günü telefonda görüştü.

Downing Street, iki liderin İsrail-Filistin meselesi ve iki devletli çözümü ele aldığını açıkladı.

İngiltere'nin "sembolik" İsrail yaptırımı ifşa oldu! ABD'ye gizlice güvence verildi
Başlık Resmiİngiltere'nin "sembolik" İsrail yaptırımı ifşa oldu! ABD'ye gizlice güvence verildi

İNGİLİZ DİPLOMATLARDAN ABD'YE "SEMBOLİK" MESAJI

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberindeki en önemli ayrıntı ise İngiliz diplomatların Washington'a verdiği mesaj oldu.

İngiliz yetkililerin Trump yönetiminin tepkisini yatıştırmak amacıyla ABD'li muhataplarına yaptırımların "büyük ölçüde sembolik" kalacağını özel olarak ilettiği öne sürüldü.

Diplomatların ayrıca söz konusu adımların İngiltere'nin İsrail ile genel ticari ilişkilerini veya güvenlik bağlarını önemli ölçüde etkilemeyeceği yönünde güvence verdiği kaydedildi.

İngiltere'nin "sembolik" İsrail yaptırımı ifşa oldu! ABD'ye gizlice güvence verildi
Başlık Resmiİngiltere'nin "sembolik" İsrail yaptırımı ifşa oldu! ABD'ye gizlice güvence verildi

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN İNGİLTERE'YE UYARI

İsrail'deki ABD Büyükelçisi Huckabee ise İngiltere'nin planlanan yaptırımları hayata geçirmesi halinde Washington'ın "kesinlikle" karşılık vereceğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Huckabee, yaptırımların İngiliz şirketleri açısından ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceğini savunarak bazı şirketlerin ABD'nin birçok eyaletinde faaliyet göstermesinin engellenebileceğini söyledi.

Huckabee, İngiltere'nin planını "Yahudi halkına yönelik ayrımcılık" olarak nitelendirerek, "Bu, bir taş atmak gibi, taşın nereye düşeceğini bilemeden atmak" ifadelerini kullandı.

"İngiltere egemen bir ülkedir, istedikleri gibi hareket edebilirler, ancak Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde" diyen Huckabee, muhtemel bir ABD karşılığının sinyalini verdi.

CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYESİNDEN MİLYARLARCA DOLARLIK TEHDİT

İngiltere'ye bir diğer uyarı da Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Fine'dan geldi. Fine, İngiliz şirketlerinin İsrail'e yönelik bir boykota katılması halinde Florida'daki boykot karşıtı düzenlemeler nedeniyle ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşabileceğini savundu.

Fine, "İngiliz hükümeti, İngiliz şirketlerini İsrail'in bazı bölgelerini boykot etmeye zorlamayı değerlendirirken, Florida'da yasama organı üyesiyken çıkardığım yasanın, buna uymaya zorlanan herhangi bir İngiliz şirketinin Florida'daki eyalet veya yerel yönetimlerle iş yapmasını yasaklayacağını bilmeli" dedi.

Fine, yaptırımların İngiliz şirketlerinin Florida'daki faaliyetlerini daha geniş ölçekte etkileyebileceğini ileri sürerek şöyle devam etti:

"Boykota katılan herhangi bir İngiliz şirketinin faaliyet gösterebilmek için eyalet veya yerel yönetimlerle resmi bir işlem yapması gerekiyorsa, Florida'da iş yapmasının da önü kesilecek."

ÖNERİLEN HABERLER
İsrailli skandal isim şimdi de İngiltere
DÜNYA

İsrailli skandal isim şimdi de İngiltere'ye sardı! Netanyahu'ya çağrı yaptı
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
Dünyanın merakla beklediği sonuçlar açıklandı
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
'Vanlı Kara Haydar'ı gözaltına aldıran video
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
ASLAN'IN SPORTING PLANI
ASLAN'IN SPORTING PLANI
Okan Buruk'un Osimhen'siz ilk 11 kararı
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
Rumlar "Aşil Kalkanı" oyununu bozdu!
KAHREDEN OLAYDA YENİ KARAR
KAHREDEN OLAYDA YENİ KARAR
Ev hapsi kaldırıldı, sürücü tekrar gözaltında
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
Shakhtar'da tarih yazan Arda'yı göklere çıkardılar
ATLAS İÇİN SON SÖZ!
ATLAS İÇİN SON SÖZ!
"Hiçbir verilecek ceza beni rahatlatmayacak"
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
Teslimat ne zaman, taksit kaç TL?
KAHREDEN ANNE DETAYI
KAHREDEN ANNE DETAYI
Canlı yayında saniyeler içinde intihar etti! Görenler inanamadı
EYLÜL AYINDA KIŞ SÜRPRİZİ
EYLÜL AYINDA KIŞ SÜRPRİZİ
Ünlü yayla beyaza büründü: 'Hazırlıksız yakalandık'
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
İki ilde orman yangını ile mücadele!
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
BİRKAÇ HAFTA ÖMÜR BİÇTİLER
BİRKAÇ HAFTA ÖMÜR BİÇTİLER
Bademcik iltihabı sandı, aldığı teşhisle yıkıldı
EMEKLİYE YENİ DESTEKLER!
EMEKLİYE YENİ DESTEKLER!
2027 müjdelerin yılı olacak
2 BİN KİŞİYE GEÇİŞ İMKANI VAR!
2 BİN KİŞİYE GEÇİŞ İMKANI VAR!
İki ülke köprüyle birbirine bağlandı
İNDİRİM ‘KONUT’A YANSIMADI!
İNDİRİM ‘KONUT’A YANSIMADI!
2,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?
15 GÜNDE TAMAMLADI
15 GÜNDE TAMAMLADI
200 bin liraya satılan aracı 15 bin TL'ye yaptı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İlk kayıt ücreti nedir, ne kadar? İlk kayıt ücreti hakkında bilinmesi gerekenler...
İlk kayıt ücreti nedir, ne kadar?
Kaydet
Kars'a kış erken geldi! Eylül ayında hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi gördü
Kars'a kış erken geldi! Eylül ayında hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi gördü
Kaydet
Yaygın servis ağı kullanıcıya ne sağlıyor? Yetkili ve hızlı servis noktaları arasındaki farklar
Yaygın servis ağı kullanıcıya ne sağlıyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.