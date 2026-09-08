İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik hazırladığı ticaret yaptırımları Londra-Washington hattında gerilime yol açtı. Bloomberg'e göre İngiliz diplomatlar, ABD'nin tepkisini yatıştırmak için yaptırımların büyük ölçüde sembolik kalacağını ve İsrail ile ticaret ya da güvenlik ilişkilerini önemli ölçüde etkilemeyeceğini özel görüşmelerde Washington'a iletti.

İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik yeni ticaret yaptırımları açıklamaya hazırlanması Trump yönetimini ayağa kaldırmıştı.

Bloomberg, Burnham hükümetinin hazırladığı yeni yaptırım rejiminin İsrail'in tamamını değil Batı Şeria'daki yerleşimlerle yapılan mal ve hizmet ticaretini hedeflemesinin beklendiğini yazdı.

İddialara göre İngiltere Başbakanı Burnham ile ABD Başkanı Trump da pazartesi günü telefonda görüştü.

Downing Street, iki liderin İsrail-Filistin meselesi ve iki devletli çözümü ele aldığını açıkladı.

İngiltere'nin "sembolik" İsrail yaptırımı ifşa oldu! ABD'ye gizlice güvence verildi

İNGİLİZ DİPLOMATLARDAN ABD'YE "SEMBOLİK" MESAJI

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberindeki en önemli ayrıntı ise İngiliz diplomatların Washington'a verdiği mesaj oldu.

İngiliz yetkililerin Trump yönetiminin tepkisini yatıştırmak amacıyla ABD'li muhataplarına yaptırımların "büyük ölçüde sembolik" kalacağını özel olarak ilettiği öne sürüldü.

Diplomatların ayrıca söz konusu adımların İngiltere'nin İsrail ile genel ticari ilişkilerini veya güvenlik bağlarını önemli ölçüde etkilemeyeceği yönünde güvence verdiği kaydedildi.

İngiltere'nin "sembolik" İsrail yaptırımı ifşa oldu! ABD'ye gizlice güvence verildi

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN İNGİLTERE'YE UYARI

İsrail'deki ABD Büyükelçisi Huckabee ise İngiltere'nin planlanan yaptırımları hayata geçirmesi halinde Washington'ın "kesinlikle" karşılık vereceğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Huckabee, yaptırımların İngiliz şirketleri açısından ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceğini savunarak bazı şirketlerin ABD'nin birçok eyaletinde faaliyet göstermesinin engellenebileceğini söyledi.

Huckabee, İngiltere'nin planını "Yahudi halkına yönelik ayrımcılık" olarak nitelendirerek, "Bu, bir taş atmak gibi, taşın nereye düşeceğini bilemeden atmak" ifadelerini kullandı.

"İngiltere egemen bir ülkedir, istedikleri gibi hareket edebilirler, ancak Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde" diyen Huckabee, muhtemel bir ABD karşılığının sinyalini verdi.

CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYESİNDEN MİLYARLARCA DOLARLIK TEHDİT

İngiltere'ye bir diğer uyarı da Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Fine'dan geldi. Fine, İngiliz şirketlerinin İsrail'e yönelik bir boykota katılması halinde Florida'daki boykot karşıtı düzenlemeler nedeniyle ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşabileceğini savundu.

Fine, "İngiliz hükümeti, İngiliz şirketlerini İsrail'in bazı bölgelerini boykot etmeye zorlamayı değerlendirirken, Florida'da yasama organı üyesiyken çıkardığım yasanın, buna uymaya zorlanan herhangi bir İngiliz şirketinin Florida'daki eyalet veya yerel yönetimlerle iş yapmasını yasaklayacağını bilmeli" dedi.

Fine, yaptırımların İngiliz şirketlerinin Florida'daki faaliyetlerini daha geniş ölçekte etkileyebileceğini ileri sürerek şöyle devam etti:

"Boykota katılan herhangi bir İngiliz şirketinin faaliyet gösterebilmek için eyalet veya yerel yönetimlerle resmi bir işlem yapması gerekiyorsa, Florida'da iş yapmasının da önü kesilecek."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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