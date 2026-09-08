Kars'a kış erken geldi! Eylül ayında hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi gördü

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Kars'ta eylül ayının ilk günlerinde aniden bastıran dondurucu soğuklar, kentte erken kış manzaralarını beraberinde getirdi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü şehirde, sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar tamamen buz tutmuş araç camlarıyla karşılaşarak büyük bir şaşkınlık yaşadı. Eylül ayında yaşanan bu beklenmedik kış provası nedeniyle Karslılar güne uzun süre araçlarındaki buzları kazıyarak başlamak zorunda kaldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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