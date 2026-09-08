TÜİK'in açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ağustos 2026 raporuna göre aylık en yüksek reel getiri, külçe altında gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,93 oranlarıyla kazandıran külçe altın, zirvenin sahibi oldu.

Türkiye İstatistik kurumuna (TÜİK) göre ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın olarak aktarıldı. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise üç aylık değerlendirmeye göre yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kaydedildi. Altı aylık değerlendirmeye bakıldığında en çok kazandıran mevduat faizi oldu. Yıllık değerlendirmeye bakıldığında ise en çok kazandıran yatırım aracı ağustosta olduğu gibi altın olarak ifade edildi.

AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA OLDU

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,93 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,66, Euro %0,61 ve mevduat faizi %0,33 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,86 ve BIST 100 endeksi %1,83 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %1,38, Euro %1,34 ve mevduat faizi %1,05 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,15 ve BIST 100 endeksi %1,13 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Ne dolar, ne euro! Ağustosta en çok altını olan kazandı

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,98 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,01 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Ne dolar, ne euro! Ağustosta en çok altını olan kazandı

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,49 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %4,21 ve mevduat faizi (brüt) %3,35 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %0,20, Amerikan Doları %8,36 ve Euro %8,68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %1,39 ve mevduat faizi (brüt) %0,56 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %2,90, Amerikan Doları %10,84 ve Euro %11,16 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası