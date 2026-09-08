Annesinin çabası da vazgeçirmedi! Genç kadın canlı yayında saniyeler içinde intihar etti

Rusya’da Instagram üzerinden canlı yayın açan genç bir kadın, intihar edeceğini söyledikten kısa süre sonra kendisini boşluğa bıraktı. Yayına katılan annesinin kızını vazgeçirmek için uzun süre çaba gösterdiği öğrenilirken, trajik olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya’da yaşanan trajik olayda, genç bir kadın Instagram hesabından canlı yayın yaparak intihar edeceğini açıkladı. Yayını birçok kişi takip ederken, durumdan haberdar olan annesi de kızına ulaşmak için canlı yayına katıldı.

ANNESİ CANLI YAYINDA VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI

NewsZone tarafından paylaşılan görüntülere göre anne, yayın sırasında kızını kararından vazgeçirmeye çalıştı. Genç kadına uzun süre konuşarak ulaşmaya çalışan anne tüm çabalara rağmen onu ikna edemedi.

Annesinin çabası da vazgeçirmedi! Genç kadın canlı yayında kendisini boşluğa bıraktı

YAYINI İZLEYENLER İNANAMADI!

Genç kadın, canlı yayın devam ettiği sırada kendisini yüksekten aşağı bıraktı. Canlı yayını izleyenler gördükleri karşısında şaşkına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi.

Annesinin çabası da vazgeçirmedi! Genç kadın canlı yayında kendisini boşluğa bıraktı

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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