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Dünya

Aynı aileden 4 kişiyi taşıyordu! Bahamalar'da küçük uçak kayboldu

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Aynı aileden 4 kişiyi taşıyordu! Bahamalar'da küçük uçak kayboldu
Fotoğraf Başlığı Aynı aileden 4 kişiyi taşıyordu! Bahamalarda küçük uçak kayboldu

Bahamalar'dan ABD'nin Florida eyaletine gitmek üzere havalanan küçük uçak, Andros Adası açıklarında kayboldu. Aynı aileden 4 kişinin bulunduğu uçağı arama çalışmaları, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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Bahamalar'dan Florida'ya gitmek üzere havalanan beş koltuklu Piper PA-34 tipi küçük uçakla irtibat kesildi. Bahamalar polisi, uçağın Andros Adası'nın yaklaşık 13 mil batısında hava trafik kontrolüyle bağlantısının koptuğunu açıkladı.

CBS'in haberine göre, kuyruk numarası N212ML olan uçağın, Berry Adaları'ndaki Great Harbour Cay'den kalkarak Miami Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Yetkililer, uçağın Andros Adası'nın batısında acil iniş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

PİLOT, EŞİ VE TORUNLARI KAYIP

Uçakta 80 yaşındaki pilot Mario Lamar, 79 yaşındaki eşi Lili Lamar ile 28 yaşındaki torunları Sofia Sosa ve 22 yaşındaki Christian Sosa'nın bulunduğu öğrenildi.

EKİPLER BÖLGEDE

Andros Adası'ndaki ekipler, uçağın Kuzey Andros'taki Red Bays kıyılarında acil iniş yapmış olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlattı. Bahama yetkilileri, saat 14.00 sıralarında ABD Sahil Güvenliği'nden destek istedi. Bunun üzerine ABD Sahil Güvenliği, arama çalışmalarına katılması için bölgeye uçak gönderdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Ancak bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları geçici olarak durduruldu. Çalışmaların ne zaman yeniden başlayacağı henüz açıklanmazken, uçakta bulunan 4 kişinin akıbetiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Aile yakınları ise kayıp kişilerin bulunması için yardım çağrısında bulundu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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