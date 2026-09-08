İsrail’de seçim öncesi dikkat çeken anket! Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor: Eisenkot farkı açtı

İsrail'de 27 Ekim'deki seçimler öncesi devlet televizyonu KAN'ın yaptığı son anketine göre, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, 23 milletvekiliyle, kan kaybetmeye devam eden mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önünde yer aldı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Kanal 12'nin yayınladığı son ankete göre, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un partisi Yashar, kan kaybetmeyi sürdüren mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile arayı açıyor.

Kanal 12 için Midgam Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Eisenkot'un Yashar Partisi, Netanyahu liderliğindeki Likud'un 4 milletvekili önünde İsrail Meclisinin en büyük partisi olacak.

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NETANYAHU'NUN PARTİSİ KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Aynı enstitünün yaptığı bir önceki ankete kıyasla bir sandalye daha kazanan Yashar, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 25 milletvekiliyle birinci parti olurken, iki sandalye kaybeden Likud ise 21 milletvekiliyle ikinci parti konumunda kalmaya devam etti. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Birlikte" listesi ise 13 sandalye elde etti.

Netanyahu liderliğindeki mevcut iktidar bloğunun 52 milletvekiline, Eisenkot bloğunun ise 55 milletvekiline ulaştığı görüldü. Yusuf Cabarin liderliğindeki Arap Ortak Listesi 7, Mansur Abbas'ın Raam Partisi 4 olmak üzere Arap partileri 11 milletvekiline ulaştı. Ankete göre, katılımcıların yüzde 42'si Eisenkot'un başbakan olmasını tercih ederken, Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı yüzde 35'te kaldı.

İsrail’de seçim öncesi dikkat çeken anket! Netanyahunun koltuğu sallanıyor: Eisenkot farkı açtı

İsrail seçim sistemine göre hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisinde en az 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor.

İsrail'de yayınlanan kamuoyu yoklamaları, karmaşık koalisyon hesaplarına ve seçimler sonrasında sıkı koalisyon pazarlıklarının yapılacağına işaret ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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