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KYK yurt ücretleri 2026-2027! KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt odası ücretleri ne kadar?

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KYK yurt ücretleri 2026-2027! KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt odası ücretleri ne kadar?
Fotoğraf Başlığı https://x.com/GSB_KYGM/status/2097222857419809099?s=20

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler öğrenim süreçlerinde kalacakları yurtları öğrenirken ''KYK yurt ücreti kaç TL, KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt odası ücretleri ne kadar?'' merak ediliyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen yurt başvurularının ardından yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2026 tarihinde erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi bir yandan kayıt işlemlerini tamamlarken diğer yandan yeni dönemde ödeyecekleri KYK yurt ücretlerini araştırıyor.

KYK yurt ücretleri 2026-2027! KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt odası ücretleri ne kadar?
Başlık ResmiKYK yurt ücretleri 2026-2027! KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt odası ücretleri ne kadar?

KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretlerinde geçen döneme kıyasla yüzde 23,3 oranında artış yapıldı.

Yeni dönemde açıklanan rakamlara göre en düşük KYK yurt ücreti aylık 1.590 TL olarak uygulanacak. Önceki dönemde en düşük ücret 1.290 TL seviyesindeydi. Öğrencilerin aylık yurt giderindeki en düşük artış 300 TL oldu.

KYK yurt ücretleri 2026-2027! KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt odası ücretleri ne kadar?
Başlık ResmiKYK yurt ücretleri 2026-2027! KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt odası ücretleri ne kadar?

KYK 1, 2, 3, 4, 5. VE 6. TİP YURT ODASI ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 dönemine ilişkin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurtların ücretleri açıklanmadı.

2025-2026 döneminde KYK yurt ücretleri şöyleydi:

1.tip: 750 TL
2.tip: 850 TL
3.tip: 850 TL
4.tip: 1050 TL
5.tip: 1150 TL
6.tip: 1250 TL

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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