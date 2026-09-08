Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra sonuç ekranında durumu “ Yurt kazandı” olarak yer alan adaylar yurtlara konaklama hakkı elde edecek. Peki, KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? Yurtkur yurt başvuru sonuçları sorgulama sürecinin ayrıntıları...

KYK yurt başvuru sonuçlarını bekleyen üniversite öğrencilerinin beklediği açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2026-2027 öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, KYK yurtlarına yüzde 90 oranında yerleştirme yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile hala bir yükseköğretim programına devam eden ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yurt başvuruları sonuçlandı.

Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak. Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! (e-Devlet GSB yurt başvuru sonuçları sorgulama)

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Öğrenciler, başvuru sonuçlarını YURTKUR'un resmi web sitesi "www.kyk.gsb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, "e-devlet, https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek.

KYK yurt sonuçları açıklandı! (Yurtkur yurt başvuru sonuçları sorgulama 2026)

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), yurtlarda 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için hizmet başlangıç tarihini geçtiğimiz günlerde yayımladığı duyuruyla paylaşmıştı. KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Üniversitelerinde dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler ise ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek.

Akademik takvimine göre dersleri 14 Eylül'den sonra başlayacak öğrenciler için de yurda giriş tarihi açıklandı. Bu öğrenciler, üniversitelerinin akademik takviminde belirtilen başlangıç tarihinden 3 gün önce yurtlarına giriş yapabilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

KYK yurt ücretlerine yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi yüzde 23,3 oranında zam geldi. Buna göre en düşük KYK yurt ücreti aylık 1.290 TL’den 1.590 TL’ye yükseldi. Öğrencilerin barınma maliyetini artıran zamla birlikte, yurt ücretlerinde aylık 300 TL’lik artış yaşandı. Yeni ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak.

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