Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

KYK yurt sonuçları açıklandı! (Yurtkur yurt başvuru sonuçları sorgulama 2026)

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
KYK yurt sonuçları açıklandı! (Yurtkur yurt başvuru sonuçları sorgulama 2026)
Fotoğraf Başlığı KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! (e-Devlet GSB yurt başvuru sonuçları sorgulama)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra sonuç ekranında durumu “ Yurt kazandı” olarak yer alan adaylar yurtlara konaklama hakkı elde edecek. Peki, KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? Yurtkur yurt başvuru sonuçları sorgulama sürecinin ayrıntıları...

Özetle
Kaydet
a- | +A

KYK yurt başvuru sonuçlarını bekleyen üniversite öğrencilerinin beklediği açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2026-2027 öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, KYK yurtlarına yüzde 90 oranında yerleştirme yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile hala bir yükseköğretim programına devam eden ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yurt başvuruları sonuçlandı.
Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak. Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! (e-Devlet GSB yurt başvuru sonuçları sorgulama)
Başlık ResmiKYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! (e-Devlet GSB yurt başvuru sonuçları sorgulama)

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Öğrenciler, başvuru sonuçlarını YURTKUR'un resmi web sitesi "www.kyk.gsb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, "e-devlet, https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek.

KYK yurt sonuçları açıklandı! (Yurtkur yurt başvuru sonuçları sorgulama 2026)
Başlık ResmiKYK yurt sonuçları açıklandı! (Yurtkur yurt başvuru sonuçları sorgulama 2026)

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), yurtlarda 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için hizmet başlangıç tarihini geçtiğimiz günlerde yayımladığı duyuruyla paylaşmıştı. KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Üniversitelerinde dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler ise ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek.

Akademik takvimine göre dersleri 14 Eylül'den sonra başlayacak öğrenciler için de yurda giriş tarihi açıklandı. Bu öğrenciler, üniversitelerinin akademik takviminde belirtilen başlangıç tarihinden 3 gün önce yurtlarına giriş yapabilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

KYK yurt ücretlerine yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi yüzde 23,3 oranında zam geldi. Buna göre en düşük KYK yurt ücreti aylık 1.290 TL’den 1.590 TL’ye yükseldi. Öğrencilerin barınma maliyetini artıran zamla birlikte, yurt ücretlerinde aylık 300 TL’lik artış yaşandı. Yeni ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
Dünyanın merakla beklediği sonuçlar açıklandı
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
İki ilde orman yangını ile mücadele!
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
KANTİN FİYATLARI BELLİ OLDU!
KANTİN FİYATLARI BELLİ OLDU!
En pahalı yiyecek 285 TL
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
Shakhtar'da tarih yazan Arda'yı göklere çıkardılar
VANLI KARA HAYDAR GÖZALTINDA!
VANLI KARA HAYDAR GÖZALTINDA!
Düğünde takılan altınlar da MASAK radarına girdi
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
Teslimat ne zaman, taksit kaç TL?
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi
15 GÜNDE TAMAMLADI
15 GÜNDE TAMAMLADI
200 bin liraya satılan aracı 15 bin TL'ye yaptı
YÜZDE 100 ZAM YAPILDI
YÜZDE 100 ZAM YAPILDI
Vatandaş tepkili! 3,5 metrekaresi 49 bin TL
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
Herkes tanıyor ama onlar kimsesiz göçüyor
İNDİRİM ‘KONUT’A YANSIMADI!
İNDİRİM ‘KONUT’A YANSIMADI!
2,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
BİR TAKSİCİ DEHŞETİ DAHA
BİR TAKSİCİ DEHŞETİ DAHA
Yaşlı çifti araçtan indirip darbetti
FETÖ'DEN EL KONMUŞTU!
FETÖ'DEN EL KONMUŞTU!
TMSF, o şirketi 455 bin liraya satışa çıkardı
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
Galatasaray'dan buzları eriten ziyaret
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
Cevapların dağılımı, ileriye dönük ipuçları
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN PRİM!
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN PRİM!
Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…
KAZAN KAYNIYOR!
KAZAN KAYNIYOR!
Kartal'ın koltuğu 3 maça bağlı!
ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Ölümüyle ilgili dosyayı yeniden açtıran iki şüphe
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye PISA 2025'te tarih yazdı: Üç alanda da yükseliş gerçekleştirdik
Türkiye PISA 2025'te tarih yazdı: Üç alanda da yükseliş gerçekleştirdik
Kaydet
Ertuğrul Doğan, 5-0 sonrası bizzat aradı: Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir kararı
Doğan, 5-0 sonrası aradı: Çimşir için yeni karar
Kaydet
SHGM personel alımı yapacak! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları
SHGM personel alımı yapacak! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.