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Dünya

Eyfel kulesinde kadın personel krizi! Hindu grup istemedi, ortalık karıştı

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Eyfel kulesinde kadın personel krizi! Hindu grup istemedi, ortalık karıştı
Fotoğraf Başlığı Eyfel kulesinde kadın personel krizi! Hindu grup istemedi, ortalık karıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te Hindu bir grubun ziyareti sırasında kadın çalışanların görev yerlerinden ayrılmasının istenmesine tepki gösteren personel greve giderken, Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı.

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Fransa'nın başkenti Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde, bir Hindu grubun ziyareti sırasında yaşananlar çalışanların tepkisine neden oldu.

Hindu dini topluluğu Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) grubuyla bağlantılı yaklaşık 100 kişilik bir heyetin cumartesi günü Eyfel Kulesi'ni ziyareti sırasında kadın çalışanlardan görev yerlerinden ayrılmaları istendi. Talebin üzerine tepki gösteren personel greve giderken, Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı.

"ÇALIŞANLAR TARAFINDAN HOŞ KARŞILANMADI"

Personel sendikası temsilcisi Diane Davoine yaptığı açıklamada, "Bu heyetin ziyareti sırasında erkek çalışanların yerleştirilmesi için kadınlardan görev yerlerinden ayrılmaları istendi. Bu durum çalışanlar tarafından kesinlikle hoş karşılanmadı" dedi.

Gerilimin hafta sonu boyunca arttığını belirten Davoine, "Bu nedenle çalışanlar ilk olarak yönetimle diyaloğa başlamak, ikinci olarak da şirkette kadınlara bir daha asla bu şekilde davranılmamasını sağlamak istediler" ifadelerini kullandı.

Eyfel kulesinde kadın personel krizi! Hindu grup istemedi, ortalık karıştı
Başlık ResmiEyfel kulesinde kadın personel krizi! Hindu grup istemedi, ortalık karıştı

"ŞİRKET DEĞERLERİYLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Paris'te Eyfel Kulesi'ni işleten Societe d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE) şirketi, Hindu grubun "Eyfel ziyaretinin kadınlarla etkileşimleri sınırlayacak" şekilde düzenlenmesini istediğini bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu şartlar kabul edilmemeliydi" ifadeleri kullanıldı. Şirket ayrıca söz konusu şartların "şirket değerleriyle ve kadınlar ile erkekler arasındaki eşitlik ilkeleriyle örtüşmediğini" belirtti.
SETE Başkanı Ariel Weil, "Bu açıkça kabul edilemez bir uygulamadır. Eyfel Kulesi'nin cumhuriyetçi değerlere ve kadınlar ile erkekler arasındaki eşitliğe bağlılığını bir kez daha vurguluyorum" açıklamasını yaptı.

BAPS TAPINAĞI ÖZÜR DİLEDİ

Paris'teki BAPS tapınağından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ziyaretin "başkalarını rahatsız etmemek veya mağdur etmemek amacıyla normal açılış saatlerinin başlangıcında Eyfel Kulesi ekibiyle koordineli şekilde düzenlendiği" ifade edildi. Tapınak yönetimi, "yaşanan herhangi bir üzüntü veya rahatsızlık için" özür dileyerek, "karşılıklı saygı ve hizmet gibi evrensel değerlere inandıklarını" bildirdi.

Eyfel kulesinde kadın personel krizi! Hindu grup istemedi, ortalık karıştı
Başlık ResmiEyfel kulesinde kadın personel krizi! Hindu grup istemedi, ortalık karıştı

"KADINLAR VE ERKEKLER ARASINDAKİ EŞİTLİK ASLA SONA ERMEYECEK"

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, ziyaretin şartlarına ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu. Gregoire, "Eyfel Kulesi çalışanlarının dile getirdiği öfkeyi not ediyorum ve kendilerine tepkilerinin meşru olduğunu söylemek istiyorum. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik, tarihi anıtlarımızın önünde ya da bu şehrin herhangi bir yerinde asla sona ermeyecek. Bu eşitlik herkes için, her yerde uygulanmalıdır" dedi.

FRANSIZ SİYASİLERDEN KADIN ÇALIŞANLARA DESTEK

Fransa'daki aşırı sağın lideri Marine Le Pen, "Fransa'da kadınların varlığının ‘sınırlandırılmasını' asla kabul etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Gelecek yıl cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan eski merkez sağ Fransa Başbakanı Gabriel Attal ise, "Fransa'da hiçbir kültür, hiçbir inanç, hiçbir ibadet, hiçbir şey ve hiç kimse kadınlara yerlerini dikte edemez" ifadelerini kullandı.

Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet de, "Yabancı ziyaretçilerin taleplerini karşılamak için kadınların kenara çekilmeye zorlanmasına izin vermeyi reddediyorum" açıklamasını yaptı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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