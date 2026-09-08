Samsun Şehir Hastanesi'nde hasta yakını, röntgen teknisyenini su ısıtıcısıyla darp etti. Kaşı açılan ve omzunda kırık oluşan teknisyen; şahsın aniden kendisine saldırdığını söyledi. Saldırgan ise tutuklandı.

Dün gece Samsun Şehir Hastanesi'nde edinilen bilgiye göre, hastaya tomografi çekimi yapıldığı sırada hasta yakını olduğu öğrenilen Ömürcan E.(28), röntgen teknisyeni Yusuf Yakut Karaman'a (24) saldırdı.

KAŞINI YARDI, OMZUNU KIRDI

Önce teknisyene tokat atan saldırgan, ardından eline geçirdiği elektrikli su ısıtıcısı ile darp etmeye başladı. Saldırı sırasında sol kaşının üzeri açılan ve sol omzunda kırık oluşan röntgen teknisyeni Karaman yaralanırken, olaya müdahale etmek isteyen bir temizlik çalışanı da yüzünden yaralandı.

Hastanede röntgen teknisyenine saldırı! Kaşını açıp omzunu kırdı

ANİDEN SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Uğradığı saldırıda yaralanan röntgen teknisyeni Yusuf Yakut Karaman, şahsın kendisine aniden saldırdığını, önce tokat atıp ardından ısıtıcı ile vurmaya başladığını belirterek zanlıdan şikayetçi oldu.

Hastanede röntgen teknisyenine saldırı! Kaşını açıp omzunu kırdı

TUTUKLANDI

Saldırının ardından gözaltına alınan zanlı Ömürcan E., Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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