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'Terörsüz Türkiye'den sonra 'Terörsüz Irak': Kurtulmuş: "PKK silah bırakıyor, bölgede dağılan parçalar yeniden birleşiyor"

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'Terörsüz Türkiye'den sonra 'Terörsüz Irak': Kurtulmuş:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecinin Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgeye yansıyacağını belirterek, Irak'ın da terör örgütleri ve silahlı milis gruplardan arındırılmasını temenni etti. PKK'nın tüm unsurlarıyla kendisini feshederek silahlarını teslim etme sürecini başlattığını söyleyen Kurtulmuş, “Dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz” ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin terör sorununu geride bırakma sürecinin bölgeye de yansıyacağını belirterek, Irak'ın terör örgütleri ve silahlı milis gruplardan arındırılmasını temenni etti. Kurtulmuş, Kalkınma Yolu Projesi'nin de kısa sürede bütün bileşenleriyle hayata geçirilmesini ümit ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani Halbüsi ve beraberindeki Iraklı milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

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"KALKINMA YOLU EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRİLSİN"

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine dikkat çeken Kurtulmuş, projenin Asya ile Avrupa ekonomilerini Türkiye ve Irak üzerinden birbirine bağlayacağını söyledi.

Kurtulmuş, "Kalkınma Yolu Projesi kapsamında atılacak her türlü adıma sonuna kadar destek vereceğimizi bir kere daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bu sürecin hızlanması için neler yapılması gerektiği konusunda da fikirlerimizi paylaşmış olduk" dedi.

Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesini temenni ettiğini belirten Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki, Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle birlikte aktif, görünür, hayata geçirilmiş olan bir proje, bir uygulama haline gelsin" ifadelerini kullandı.

Projenin yalnızca ekonomik kazanç sağlamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Bu sadece maddi kazanç değil, halkların, kültürlerin ve bölgedeki şehirlerin birbirlerine de bağlanması anlamına gelecektir" diye konuştu.

'Terörsüz Türkiye'den sonra 'Terörsüz Irak': Kurtulmuş: "PKK silah bırakıyor, bölgede dağılan parçalar yeniden birleşiyor"
Başlık Resmi'Terörsüz Türkiye'den sonra 'Terörsüz Irak': Kurtulmuş: "PKK silah bırakıyor, bölgede dağılan parçalar yeniden birleşiyor"

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, BÜTÜN BÖLGEYE ETKİ EDECEK"

Kurtulmuş, açıklamalarının devamında Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de Terörsüz Türkiye ile ilgili teklifin 10 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulunda 467 milletvekilinin oyuyla yasalaştığını hatırlatan Kurtulmuş, "Böylece Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz" dedi.

"PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, Suriye'de PYD, YPG ve KCK'nın yeni Suriye yönetimine entegre olmasını da takdirle karşıladıklarını söyledi.

Kurtulmuş, "Türkiye'deki bu terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

'Terörsüz Türkiye'den sonra 'Terörsüz Irak': Kurtulmuş: "PKK silah bırakıyor, bölgede dağılan parçalar yeniden birleşiyor"
Başlık Resmi'Terörsüz Türkiye'den sonra 'Terörsüz Irak': Kurtulmuş: "PKK silah bırakıyor, bölgede dağılan parçalar yeniden birleşiyor"

"IRAK TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENECEK"

Irak'ta çok sayıda terör örgütü ve silahlı grubun bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Irak'ın da bu yapılardan arındırılması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Şimdi Irak'ın da her yerinde, her tarafında terör örgütlerinden temizlenecek, silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak da inşa edilecek" dedi.

Türkiye'deki terörsüzleşme sürecinin pratik sonuçlarının kısa sürede bölgeye yansıyacağını ifade eden Kurtulmuş, Irak'taki silahlı ve milis grupların silahlarını merkezi hükümete devretmesine yönelik hazırlıkların önemine işaret etti.

Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Yüksek Yargı Başkanı başta olmak üzere ülkenin tüm unsurlarının milislerin silahsızlandırılması konusunda ittifak içinde olmasının Irak açısından önemli bir kazanım olduğunu belirten Kurtulmuş, sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Başlık ResmiTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

"DAĞILAN PARÇALARIMIZI BİR ARAYA GETİRİYORUZ"

Kurtulmuş, bölgedeki gelişmeleri tarihi bir perspektifle değerlendirerek, yaklaşık bir asır önce bölgenin emperyalist projeler çerçevesinde parçalandığını söyledi.

"Bir asır evvel Sykes-Picot Anlaşmaları çerçevesinde bütün bölge cetvellerle çizilerek halklar birbirlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı" diyen Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreçleriyle yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Kurtulmuş sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz, beraber oluyoruz. Barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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