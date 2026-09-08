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Spor

Trabzonspor'da Mohamed Salah fırtınası: Son 5 sezonda en golcü başlangıç

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Trabzonspor'da Mohamed Salah fırtınası: Son 5 sezonda en golcü başlangıç

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor'da 4'üncü golüne ulaşan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Momamed Salah, bordo-mavili takımda son 5 sezondaki en golcü başlangıcı yapan isim oldu.

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Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58'inci dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formasıyla sahada yer alan Momamed Salah, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir önünde rakip fileleri 2 defa havalandırarak takımının 2-1 galip gelmesinde önemli rol oynadı.

Karadeniz ekibinin Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan tücrebeli oyuncu, Gençlerbirliği maçındaki penaltı golüyle ilk 11'de oynadığı son 3 haftada 4 gol atmayı başardı.

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Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un ligde kaydettiği 9 golünün 4'ünü atarak, takımının ilk 4 haftadaki en golcü ismi oldu. Salah, Trabzonspor'un ilk 4 haftada gollerinin yüzde 45'ini kaydetti.

Mohamed Salah, 4 haftada attığı 4 golle Trabzonspor'a en çok skor katkısı sağlayan oyuncu olarak öne çıktı.
Başlık ResmiMohamed Salah, 4 haftada attığı 4 golle Trabzonspor'a en çok skor katkısı sağlayan oyuncu olarak öne çıktı.

EN SON NWAKAEME

Trabzonspor'da ilk 4 haftada en fazla gol atan en son oyuncu Anthony Nwakaeme olarak kayıtlara geçmişti. Nijeryalı oyuncu, bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda ilk 4 haftada rakip fileleri 4 defa havalandırmıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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