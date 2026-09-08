Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda "Biz-Ukrayna" televizyon kanalının bulunduğu bina vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının kanal canlı yayındayken gerçekleştiğini, binanın kısmen yıkıldığını ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları gün ortasında da devam etti.

Ukrayna kaynaklarına göre bir saldırı İHA'sı, "Biz-Ukrayna" ve "Biz-Ukrayna+" televizyon kanallarının faaliyet gösterdiği binaya isabet etti.

Saldırı sırasında kanalda "Birleşik Haberler" adlı ulusal televizyon yayını devam ediyordu.

Rusya canlı yayını vurdu! Ukrayna televizyonunun binası kısmen yıkıldı, çok sayıda yaralı var

CANLI YAYIN SIRASINDA VURULDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, saldırının gazeteciler canlı yayındayken gerçekleştiğini söyleyerek, "Bugün Rusya medyaya ve gazetecilere saldırdı. Bir saldırı insansız hava aracı, 'Biz-Ukrayna' televizyon kanalının canlı yayın yaptığı binayı vurdu. Tam da günün ortasında. Tam da gazeteciler yayındayken" dedi.

Rusya canlı yayını vurdu! Ukrayna televizyonunun binası kısmen yıkıldı, çok sayıda yaralı var

BİNA KISMEN YIKILDI, 5 KİŞİ YARALANDI

Saldırının ardından binanın bir bölümü yıkılırken yangın çıktı. Acil durum ekipleri yangını söndürdü, kurtarma ve sağlık ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Zelenskiy, "Bina kısmen yıkıldı. Şu anda 5 kişinin yaralandığı biliniyor. Ne yazık ki bu sayı artabilir" diye konuştu.

Rusya canlı yayını vurdu! Ukrayna televizyonunun binası kısmen yıkıldı, çok sayıda yaralı var

KİEV GECE BOYUNCA DA VURULDU

Rusya, 8 Eylül gecesi ve sabah saatlerinde Kiev'e balistik silahlar ve İHA'larla saldırılar düzenledi. Ukrayna tarafı saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

Başkentte 14 yüksek katlı binanın yanı sıra depo, eğitim ve sağlık tesisleri ile Taras Şevçenko metro istasyonunun girişinde hasar meydana geldi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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