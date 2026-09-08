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Spor

Trabzonspor'da dev hasret gitti: Onuachu 8 maç sonra 2 golle döndü

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Trabzonspor'da dev hasret gitti: Onuachu 8 maç sonra 2 golle döndü

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da Paul Onuachu, attığı 2 golle suskunluğunu bozdu. Geçtiğimiz sezonun son 5 lig maçında ve bu sezonun ilk 3 karşılaşmasında gol sevinci yaşayamayan Nijeryalı santrfor, 8 maçlık hasretini çifte golle sonlandırdı.

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Paul Onuachu, 2025-2026 sezonunun son bölümünde Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta takımının gollerinden birini kaydetmişti. Nijeryalı futbolcu, ligdeki son golünü 4 Nisan 2026'da sarı-kırmızılılar karşısında atmıştı. Bu karşılaşmanın ardından ligde Başakşehir, Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında gol atamayan Onuachu, bu mücadelelerin 4'ünde 90 dakika sahada kaldı. Deneyimli forvet, Beşiktaş karşılaşmasında ise 14 dakika görev yaptı.

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YENİ SEZONA DA SUSKUN BAŞLADI

2026-2027 sezonuna da gol atamadan başlayan Onuachu, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan maçta 90 dakika forma giydi. Başakşehir karşısında 87 dakika sahada kalan Nijeryalı golcü, Trabzonspor'un 2-1 kazandığı mücadelede de fileleri havalandıramadı.

Onuachu, ligin 3'ünvü haftasında Amed Sportif Faaliyetler karşısında da 90 dakika görev yaptı. Bordo-mavililerin deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada gol atamayan 32 yaşındaki forvet, gol hasretini 8 maça çıkardı.

Paul Onuachu
Başlık ResmiPaul Onuachu

GENÇLERBİRLİĞİ'NE 2 GOL

Papara Park'ta Gençlerbirliği karşısında yeniden sahneye çıkan Paul Onuachu, attığı 2 golle hem takımının 5-0'lık galibiyetine önemli katkı sağladı hem de uzun süren gol suskunluğunu bozdu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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