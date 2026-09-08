Hatalı sollama faciaya neden oldu! Takla atarak şarampole uçan kamyonet kamerada

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Kazakistan'ın "Astana-Karaganda-Almatı" karayolunda, hızla seyreden ticari bir aracın sollama yapmaya çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen kamyonete çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, Kazakistan Karayolları yetkilileri sürücülere hız sınırlarına ve trafik kurallarına harfiyen uymaları konusunda acil çağrıda bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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