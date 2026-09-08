Emine Erdoğan'dan "Dünya Okuma Yazma Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, hayata geçirilen eğitim projelerinin yıllar içerisinde çok sayıda kişinin hayatına dokunduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, paylaşımında “Haydi Kızlar Okula” çağrısıyla çok sayıda kız çocuğunun eğitim hayatına kazandırıldığını, “Ana Kız Okuldayız” kampanyasıyla öğrenmenin yaşının olmadığının ortaya konulduğunu ifade etti.

“Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında binlerce vatandaşın okuma yazmayla buluşturulduğunu belirten Erdoğan, “Nerede Kalmıştık” projesiyle de eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan kişilere öğrenimlerine devam etme imkanı sunulduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan’n paylaşımı şu şekilde:

"'Haydi Kızlar Okula' çağrısıyla nice kız çocuğumuz okuluna kavuştu. 'Ana Kız Okuldayız' kampanyası, öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. 'Okuryazarlık Seferberliği' binlerce vatandaşımızı harflerle buluşturdu. 'Nerede Kalmıştık' projesi ise yarım kalan öğrenim yolculuklarına devam etme imkanı sundu. Ne mutlu ki hiçbir hayal imkansızlıklar yüzünden yarım kalmasın diye attığımız bu adımlar, yıllar içinde sayısız hayatı değiştirdi.

Bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız, verilen emeğin en güzel karşılığıdır. Her birini gönülden tebrik ediyor, öğrenmenin gücünün ve bilginin bereketinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum."

Erdoğan, eğitim projelerine katkı sunanları tebrik ederek, öğrenmenin gücünün ve bilginin daha fazla kişiye ilham vermesi temennisinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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