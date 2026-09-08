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Spor

Galatasaray'ın Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu: 4 eksik var

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz'de oynayacağı Sporting maçının kamp kadrosu açıklandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'da Portekiz ekibi Sporting ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesi sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belli oldu.

EKSİKLER

Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç, Portekiz kafilesinde yer almadı.

Wilfried Singo
Başlık ResmiWilfried Singo

Galatasaray'ın Sporting maçı kamp kadrosu şöyle:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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