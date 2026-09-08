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MEB 2. iller arası mazerete bağlı atama takvimi! İl dışı atamalar ne zaman?

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MEB 2. iller arası mazerete bağlı atama takvimi! İl dışı atamalar ne zaman?
Fotoğraf Başlığı MEB 2. iller arası mazerete bağlı atama takvimi! İl dışı atamalar ne zaman?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 2. iller arası mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Duyuruya göre başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Önce ön başvurular ardından tercih başvuruları alınacak. Tercih süreci ardından atama aşamasına geçilecek. Peki, il dışı atamalar ne zaman yapılacak?

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Milli Eğitim Bakanlığınca, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerce beklenen mazerete bağlı yer değişikliği duyurusu yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyenler, söz konusu dönemden sonra mazereti oluşanlar ile sözleşmeli öğretmenken ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçecek olan ve mazereti bulunan öğretmenlere yönelik "2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2" yayımlandı.

MEB 2. iller arası mazerete bağlı atama takvimi! İl dışı atamalar ne zaman?
Başlık ResmiMEB 2. iller arası mazerete bağlı atama takvimi! İl dışı atamalar ne zaman?

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu kapsamda başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Ön başvurular 9-14 Eylül arasında, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül arasında "https://mebbis.meb.gov.tr veya https://personel.meb.gov.tr" adresleri üzerinden alınacak.

Buna göre, atamalar 18 Eylül'de ilan edilecek, tebligat ve ilişik kesme işlemleri de aynı tarihten itibaren başlatılacak.

BAKAN TEKİN'DEN PAYLAŞIM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin mazeret durumlarını gözeterek iller arası yer değişikliği sürecine ilişkin yeni duyuruyu yayımladıklarını bildirdi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği gerçekleşmeyenler, sonrasında mazereti oluşanlar ve 14 Eylül itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerimiz başvuruda bulunabilecek. Ön başvuruları 9-14 Eylül, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."

Editör : ÖZGE YİĞİT
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