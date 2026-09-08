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Ekonomi

9 euro'luk bilet fırsatı! Pegasus'tan yurt dışı kampanyası

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9 euro'luk bilet fırsatı! Pegasus'tan yurt dışı kampanyası
Fotoğraf Başlığı 9 euroluk bilet fırsatı! Pegasustan yurtdışı kampanyası

Pegasus, yurt dışı uçuşlarında 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla yeni kampanyasını başlattı. 250 bin koltukla sınırlı kampanyada biletler 8-10 Eylül'de alınabilecek, seçili uçuşlarda seyahatler ise 25 Ekim 2026-27 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Seyahat severlere müjde! Pegasus, 9 euroluk, yani yaklaşık 500 liralık uçak biletlerini satışa sundu. Kampanya koşullarına göre biletler, 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde satın alınabilecek. Kampanyalı biletler, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçili yurt dışı uçuşlarında geçerli olacak. Toplam 250 bin koltuk kontenjanıyla sınırlı olan indirimli satışlar, Light Paket bilet seçeneği için uygulanıyor.

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KAMPANYA PEGASUS BOLBOLLULARA YÖNELİK

Pegasus, bu kampanyayı mobil uygulamaya özel ve Pegasus BolBollulara yönelik hazırladığını aktarırken, ek bagaj ve paket yükseltme seçeneklerine yönelik detayları da paylaştı. Light Paket yolcularına özel fırsatlar sunulurken, bu pakette yolcular ilave 9 euro ödeyerek ek kabin bagajı veya yine 9 euro ödeyerek 12 kg’lık uçak altı bagajı satın alabilecek. Bilet fiyatının üzerine 19 euro ek fark ödenmesi halinde ise Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün olacak.

FİYAT KATEGORİLERİNE GÖRE KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Kampanya dâhilinde sunulan hatlar ve başlangıç fiyat kategorileri şu şekilde sıralanıyor:

9 Euro + Vergilerle:

Sabiha Gökçen Kalkışlı Karşılıklı Hatlar: Alicante, Atina, Basel, Batum, Berlin, Bilbao, Birmingham, Bratislava, Bremen, Bristol, Bükreş, Cenevre, Dortmund, Düsseldorf, Edinburgh, Eindhoven, Frankfurt, Gence, Graz, Hamburg, Hannover, Hurghada, Kopenhag, Köln, Ljubljana, Londra (LGW ve STN), Manchester, Münih, Nürnberg, Podgorica, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Sevilla, Sofya, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Üsküp, Viyana, Zagreb, Zürih.

Ankara Kalkışlı Karşılıklı Hatlar: Bakü, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kopenhag, Köln, Krakow, Lizbon, Londra (STN), Podgorica, Stuttgart, Varşova, Viyana.

9 euroluk bilet fırsatı! Pegasustan yurtdışı kampanyası
Başlık Resmi9 euroluk bilet fırsatı! Pegasustan yurtdışı kampanyası

İzmir Kalkışlı Karşılıklı Hatlar: Barcelona, Lizbon, Londra (STN), Madrid, Podgorica, Üsküp, Varşova.

Antalya Kalkışlı Karşılıklı Hatlar: Hurghada, Krakow, Şarm El-Şeyh, Varşova.

Çukurova Kalkışlı Karşılıklı Hatlar: Berlin, Düsseldorf, Köln, Londra (STN).

Diğer Kalkışlı Karşılıklı Hatlar: Diyarbakır-Köln, Elazığ-Köln, Gaziantep-Köln, Kayseri-Köln.

Tek Yönlü Hatlar: İskenderiye-Sabiha Gökçen, Amman-Ankara, Amman-Antalya, Amsterdam-Sabiha Gökçen, Bakü-Sabiha Gökçen, Berlin-Gaziantep, Beyrut-Antalya, Düsseldorf-Gaziantep, Düsseldorf-Kayseri, Düsseldorf-Samsun, Düsseldorf-Trabzon, Erivan-Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen-Brüksel, Sabiha Gökçen-Dublin, Sabiha Gökçen-Kutaisi, Sabiha Gökçen-Stockholm, Kahire (SPX)-Sabiha Gökçen, Kahire (SPX)-İzmir, Kopenhag-Konya, Luxor-Sabiha Gökçen, Lyon-Sabiha Gökçen, Marsa Alam-Sabiha Gökçen, Marsilya-Sabiha Gökçen, Nice-Sabiha Gökçen, Oslo-Sabiha Gökçen, Paris (CDG ve ORY)-Sabiha Gökçen, Roma-Sabiha Gökçen, Rotterdam-Kayseri, Şarm El-Şeyh-Ankara, Şarm El-Şeyh-Sabiha Gökçen, Şarm El-Şeyh-İzmir, Tiflis-Antalya, Tiflis-Sabiha Gökçen.

9 euroluk bilet fırsatı! Pegasustan yurtdışı kampanyası
Başlık Resmi9 euroluk bilet fırsatı! Pegasustan yurtdışı kampanyası

19 Euro + Vergilerle:

Karşılıklı Hatlar: Sabiha Gökçen kalkışlı Kuveyt, Abu Dabi, Helsinki, Milano, Bologna, Venedik, Barcelona, Madrid; Ankara kalkışlı Bağdat, Erbil; Antalya kalkışlı Bakü.

Tek Yönlü Hatlar: Ankara-Amman, Ankara-Şarm El-Şeyh, Antalya-Beyrut, Antalya-Kişinev, Antalya-Tiflis, Beyrut-Sabiha Gökçen, Dammam-Sabiha Gökçen, Dublin-Sabiha Gökçen, Gaziantep-Berlin, Gaziantep-Düsseldorf, Sabiha Gökçen çıkışlı Aktau, Aktöbe, İskenderiye, Atyrau, Bakü, Budapeşte, Cezayir, Erivan, Kahire (SPX), Kişinev, Luxor, Marsa Alam, Oslo, Roma, Şarm El-Şeyh, Tiflis, Uralsk; İzmir-Kahire (SPX), İzmir-Şarm El-Şeyh, Kayseri-Düsseldorf, Kayseri-Rotterdam, Konya-Kopenhag, Kutaisi-Sabiha Gökçen, Maskat-Sabiha Gökçen, Riyad-Sabiha Gökçen, Samsun-Düsseldorf, Stockholm-Sabiha Gökçen, Şarja-Sabiha Gökçen, Trabzon-Düsseldorf.

29 Euro + Vergilerle:

Aktau-Sabiha Gökçen, Amman-Sabiha Gökçen, Antalya-Amman, Atyrau-Sabiha Gökçen, Bahreyn-Sabiha Gökçen, Brüksel-Sabiha Gökçen, Cezayir-Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen çıkışlı Amsterdam, Beyrut, Lyon, Marsilya, Maskat, Nice, Paris (CDG ve ORY), Şarja; Kişinev-Antalya, Kişinev-Sabiha Gökçen, Uralsk-Sabiha Gökçen.

9 euroluk bilet fırsatı! Pegasustan yurtdışı kampanyası
Başlık Resmi9 euroluk bilet fırsatı! Pegasustan yurtdışı kampanyası

33 Euro + Vergilerle:

Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen.

39 Euro + Vergilerle:

Karşılıklı Hatlar: Sabiha Gökçen kalkışlı Süleymaniye, Erbil, Halep.

Tek Yönlü Hatlar: Aktöbe-Sabiha Gökçen, Doha-Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen çıkışlı Bağdat, Bahreyn, Çimkent, Dammam, Riyad; İzmir-Moskova.

9 euroluk bilet fırsatı! Pegasustan yurtdışı kampanyası
Başlık Resmi9 euroluk bilet fırsatı! Pegasustan yurtdışı kampanyası

49 Euro + Vergilerle:

Karşılıklı Hatlar: Antalya-Bişkek.

Tek Yönlü Hatlar: Almati-Antalya, Almati-Sabiha Gökçen, Antalya-Çimkent, Antalya-Moskova, Antalya-Petersburg, Bağdat-Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen-Bişkek, Sabiha Gökçen-Doha, Sabiha Gökçen-Nursultan, Moskova-İzmir.

59 Euro + Vergilerle:

Karşılıklı Hatlar: Sabiha Gökçen-Oş.

Tek Yönlü Hatlar: Antalya-Almati, Antalya-Nursultan, Bişkek-Sabiha Gökçen, Çimkent-Antalya, Çimkent-Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen-Almati, Sabiha Gökçen-Moskova, Sabiha Gökçen-Petersburg, Moskova-Antalya, Nursultan-Sabiha Gökçen.

9 euroluk bilet fırsatı! Pegasustan yurtdışı kampanyası
Başlık Resmi9 euroluk bilet fırsatı! Pegasustan yurtdışı kampanyası

69 Euro + Vergilerle:

Kazablanka-Sabiha Gökçen, Moskova-Sabiha Gökçen, Nursultan-Antalya, Petersburg-Antalya, Petersburg-Sabiha Gökçen.

79 Euro + Vergilerle:

İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka, İstanbul Sabiha Gökçen-Amman.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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