Sopalı saldırı girişiminin bedeli ağır oldu! Hem ehliyetinden oldu hem de aracı bağlandı

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Konya'nın Meram ilçesinde, trafikte tartıştığı başka bir sürücüye elinde sopayla saldırmaya kalkışan ve bu görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çeken trafik magandası, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu Taşkent ilçesinde kıskıvrak yakalandı. "Trafikte saldırı amacıyla ısrarla takip etmek ve araçtan inmek" suçlarından gözaltına alınan şüpheliye tam 380 bin TL idari para cezası kesilirken; şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve olayda kullandığı aracı da 60 gün boyunca trafikten men edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Meram Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMeram

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