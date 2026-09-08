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Porto Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

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Porto Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri
Fotoğraf Başlığı Porto Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman nereden izlenir

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun heyecanı başlıyor! İlk haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Portekiz temsilcisi Porto, İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester City'yi sahasında konuk edecek. Porto Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman nereden izlenir merak edilirken Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri netlik kazandı.

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Avrupa futbolunun iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek Porto-Manchester City mücadelesi, Porto'nun evi Estadio do Dragao'da oynanacak. Bu akşam ekranlara gelecek karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Porto Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman nereden izlenir? İşte, Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri...

PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN NEREDEN İZLENİR?

Porto-Manchester City maçı bu akşam Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Porto Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiPorto Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. Portekiz'deki Estadio do Dragao'da gerçekleştirilecek mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Porto Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiPorto Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

PORTO MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11

Porto: D. Costa, A. Costa, Perez, Kiwior, Moura, Fofana, Rosario, Veiga, Gomes, Silva, Pepe

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Çerki, Foden; Haland

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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