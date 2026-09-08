TFF 1'inci Lig'de ayrılık açıklandı: 6 maçı da kazanamadı, fatura hocaya çıktı

Trendyol 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye sahasında 2-1 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Barış Kanbak ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kanbak, Mustafa Alper Avcı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Aralık 2025'te getirilmişti.

Trendyol 1'inci Lig'de çıktığı 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan İstanbulspor, teknik direktör Barış Kanbak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER BARIŞ KANBAK"

Sarı-siyahlı kulüpten "Teşekkürler Barış Kanbak" başlığıyla yapıalan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Barış Kanbak’ın ayrılık yönündeki talebi üzerine, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze ve takımımıza kattığı değer, özverisi ve emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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