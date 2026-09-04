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Spor

Farklı yenilgiyi böyle açıkladı: 'Kontratak yapalım' derken panik atak yaptık!

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Farklı yenilgiyi böyle açıkladı: 'Kontratak yapalım' derken panik atak yaptık!

TFF 1'inci Lig’in 5'inci haftasında İstanbulspor, deplasmanda Bursaspor'a 4-0 yenildi. Sarı-siyahlıların teknik patronu Barış Kanbak, takımın uzun süredir yaşadığı bireysel hataların bu karşılaşmada da skora doğrudan etki ettiğini söyledi.

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İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak, TFF 1'inci Lig’in 5'inci haftasında Bursaspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİREYSEL HATALAR HAFTALARDIR SÜRÜYOR"

Ligin hazır ve güçlü kadrolarından birine karşı mücadele ettiklerini belirten Kanbak, "İlk yarıdaki planımız mümkün olduğunca gol yemeden soyunma odasına girmekti. Bunu maçın sonuna kadar uygulamaya çalıştık ancak devre arasına girmeden golü yedik. Beraberlikle içeri girebilseydik sonuç değişir miydi, bunu söylemek zor. Haftalardır devam eden bireysel hatalar bugün de karşımıza çıktı. Bunun üzerine çalışıyoruz" dedi.

Barış Kanbak
Başlık ResmiBarış Kanbak

"BU ATMOSFERDE OYNAMAK FARKLI DENEYİM"

Bursaspor taraftarlarının oluşturduğu atmosferin de etkili olduğunu dile getiren Kanbak, "Böyle bir atmosferin önünde oynamak farklı bir deneyim. Bazı bireysel hatalarda yapacak çok fazla bir şey olmuyor. Kontratak yapmaya çalışırken panik atak yaptık. Sonuç olarak sahadan 4-0 mağlup ayrıldık. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki Iğdır karşılaşmasında daha iyi bir performans ortaya koymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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